Vecinos de la colonia La Conchita Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac, reportaron que concluyeron las labores de limpieza en calles y viviendas afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias del fin de semana; sin embargo, aseguraron que las afectaciones continúan, mientras que las autoridades aún no les han dado una solución de fondo.

El pasado viernes las fuertes precipitaciones en la alcaldía dejaron afectaciones en viviendas, comercios e incluso en un plantel escolar.

Los habitantes afirmaron que durante todo el fin de semana retiraron lodo, basura y agua con cubetas, palas y escobas, para limpiar sus casas, negocios y la vía pública.

Aunque las calles ya fueron despejadas, dijeron que persisten los daños materiales y el temor de que una nueva lluvia vuelva a inundar la zona, además de intensos olores en la zona.

Virginia Alcántara, vecina de La Conchita Zapotitlán desde hace 50 años, recordó que las inundaciones del pasado jueves y viernes fueron de las más fuertes que han vivido en la colonia.

“Horrible, se inundó muy feo, y es de esos años más duros que otros”, comentó.

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Mencionó que recibieron ayuda para retirar el agua porque vecinos pagaron por el apoyo, pero que las autoridades no han brindando un seguro.

María Félix, quien también vive en la colonia, afirmó que su casa resultó afectada por la inundación, ya que parte de la pintura de las paredes se echó a perder tras el ingreso del agua.

“Sí ayudaron un poco [las autoridades], pero nosotros tuvimos que sacar toda el agua y todo el lodo”, explicó María Félix.

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