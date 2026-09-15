Mariana Ochoa se ha hecho de muchas críticas durante su estancia en "La casa de los famosos México" por sus atuendos, entre ellas la de Gema Garoa, quien no ha tenido reparos en llamar "naco" el vestido que lució en una de las galas de eliminación. El comentario incendió las redes, donde salieron defensores de la exOV7 que, indignados, contribuyeron a revertir el efecto destructor de la modelo.

Así, mientras la también actriz era funada sin piedad, los bonos de Mariana subieron como la espuma, hoy es la mejor posicionada en LCDLFM, y no sólo eso: ahora media decena de diseñadores alzan la mano para vestirla.

La cantante ya tiene ya ofrecimientos para lucir atuendos de más de 50 mil pesos, y no prestados, como suele ocurrir con las celebridades, sino obsequiados por los propios diseñadores, así que ahora tiene opciones para elegir. Para que hablen a gusto.

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Cecilia Tijerina pide ayuda; está a punto de “colapsar”

La actriz Cecilia Tijerina se sinceró al decir que aún no asimila la muerte de su madre, ocurrida en abril pasado.

“Hoy 14 de septiembre mi mami cumpliría 80 años. No entiendo el tiempo. No entiendo qué fue lo que pasó y cómo se pudo evitar”, expresó

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Cecilia, que tiene casi 20 años retirada del mundo de la actuación, se vio honesta al reconocer que necesita ayuda emocional profesional para manejar la situación.

“Definitivamente necesito ir con una tanatóloga porque me está costando mucho trabajo aceptar que ya no está”.

Fueron muchos los comentarios de apoyo que recibió quien fue una de las protagonistas de la telenovela “Muchachitas” en 1991 y más porque aceptó que está a punto de derrumbarse.

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“Sigo sin entender nada. Ni siquiera me conozco a mí misma sin ella, toda mi identidad se centraba en cuidarla y me sentía bien de poder hacerlo. Necesito ayuda para salir adelante porque en este momento siento que voy a colapsar”.

Cecilia tampoco ha reparado en señalar lo mal que la pasó durante la telenovela, cuando parecía que todo era éxito en su vida.





Iñárritu visita a Giménez Cacho

La admiración y la amistad es algo que celebran y alimentan Daniel Giménez Cacho y Alejandro González Iñárritu. Actor y director, quienes trabajaron juntos en "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, en 2022", se reencontraron este fin de semana en el teatro cuando Giménez Cacho daría función de la obra “Nocturno”, en el Centro Cultural Teatro 2. También estuvo Jorge Salinas, con quien Iñárritu trabajó en "Amores perros" (2000) y quien reemplazó a su colega en 2022 cuando dejó la obra “Network”.

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Iñárritu está en México preparando el estreno de "Digger", la película que dirige y que protagoniza Tom Cruise.

El cineasta visitó México y se reencontró congrandes amigos. Foto: Warner Bros. Pictures

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