Durante la Noche de Cine en “La casa de los famosos México”, no se revivieron los mejores momentos Gala Montes; en su lugar, la producción decidió darle el protagonismo a Yahir y Masad. Además, los habitantes en ningún momento mencionaron a Gala, haciéndola pasar como un fantasma.

La exparticipante logró incendiar el reality en menos de 48 horas, al provocar a Cynthia Klitbo e incomodar a Yahir y a los demás habitantes. Hasta el momento, la producción ha aclarado que la salida de Gala fue voluntaria; sin embargo, se dice que podría haber abandonado la casa por un episodio psicótico, mientras que otras versiones señalan que habría golpeado a una persona de producción.

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A Manelyk siempre sí le gustan los realities

Ahora que "La Granja VIP" ha arrancado, la gente ha podido ver que los habitantes van por todo, como Manelyk, quien aseguró que entraba para ganar y de inmediato comenzó a generar polémica con Niurka Marcos.

Lo curioso es que, apenas en mayo pasado, dijo que quería alejarse de los realities, por eso estaba haciendo su debut en teatro con la obra "El que se enamora pierde", donde hacía pareja con Moisés Peñaloza.

La influencer decía que quería que la vieran como una actriz seria y no sólo como la chica de "Acapulco Shore", la LCDLF o cualquier otro programa de este tipo en que haya estado, pero a la hora de hacer las cuentas y ver el cheque, decidió que siempre sí le encontraba todavía encanto a estos programas.

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Manelyk González regresó a los realities





Ana Torroja no echa de menos Mecano

Ana Torroja no pierde el sueño por un reencuentro con Mecano. La española asegura que ella es la menos interesada en una gira nostálgica, porque está contenta con su proyecto solista, además, afirma que ha habido intentos por llevarlo a cabo pero no se ha concretado.

“No es una cosa que haya pensado, que tenga pensar yo, quizás sea la que menos lo eche de menos; de hecho, hay gente que me dice, ¿sabes que no he echado de menos a Nacho y a José? Me alegro y tampoco fui yo la que me fui. Entonces ha habido algún intento que no se ha llevado a cabo y me parece bastante improbable, pero sí se diera, pues claro estaría ahí”, dijo a EL UNIVERSAL.

Tanto Ana como Nacho han coincidido en México, porque el también compositor es el creador de "Malinche, el musical", que inicia su segunda temporada en la CDMX, con varios invitados entre los que, hasta ahora, curiosamente, no se ha contado a Torroja.

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La cantante no está interesada en una gira de nostalgia. Foto: EFE.

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