Le llaman el Instituto Mexicano del Terror porque sus integrantes han estado ligado a las películas de género. Y ahora ya amenazan con hacer algo conjunto, cuyos detalles se mantienen bajo llave, pero se sabe quiénes lo harán: Rigo Castañeda, de "Kilómetro 31"; Isaac Ezbán, de "Mal de ojo" y Alejandra Cárdenas, de "Jugaremos en el bosque".

El año pasado, la propia Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reconoció en un encuentro con sus agremiados que el terror mexicano se vendía bien y era positivo al ver números y permanencia entre el público. Por cierto que hay otro proyecto que está haciendo otro grupo y que será la nueva entrega de "México Bárbaro", antología sobre leyendas nacionales, que está en rodaje.

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Tom Cruise e Iñárritu, la locación ideal para su visita a México

Ante la próxima visita a México de Tom Cruise para presentar la película "Digger", dirigida por Alejandro González Iñárritu, su equipo está buscando la locación perfecta para hacerse la foto que dará la vuelta a los medios de comunicación y redes sociales. Nos cuentan que a actor y director les propusieron el Museo de Arte Moderno o el Alcázar de Chapultepec como set fotográfico, pero aún no deciden. Lo cierto es que actor y director planean realizar muchas actividades para arrancar la promoción del filme, a la que ambos le están apostando todo.

Sobre las peticiones del también protagonista de "Misión imposible", le mandaron la lista de platillos mexicanos que quiere y puede consumir, eso sí, pide nada de alimentos con gluten, además de que no consume azúcar.

Tom Cruise en Filme de Iñárritu. Foto: Warner Bros. Pictures

Botas, sombrero y remos en el Festival Arre

Se sabía que al festival Arre había que ir con botas y sombreros, pero nadie avisó que los asistentes debian llevar lanchas y remos, pues Tláloc desató su furia en la zona oriente de la Ciudad de México y, además de detener el festival momentáneamente para evitar riesgos, exhibió que el drenaje del Autódromo Hermanos Rodríguez no resulta suficiente para este tipo de tormentas.

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Así, los fans del regional mexicano no sólo no sólo lidiaron con el agua que caía del cielo, sino con las lagunas que se formaron cuando las coladeras se taparon hasta que trajeron las bombas para desahogar la zona.

Para la siguiente edición, a sabiendas de que es temporada de lluvias, ya saben, o mejora el drenaje o permiten el acceso de equipo acuático.

Pese al frío y la lluvia los asistentes salieron de sus refugios para bailar al ritmo de la cumbia. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

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