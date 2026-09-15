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Morena dio a conocer este martes que designó al senador Gino Segura como “Coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” para el estado de Quintana Roo.
“¡Fraude, fraude!”, gritaron los simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo cuando Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, mencionó a Gino Segura como su coordinador en Quintana Roo.
En su discurso, Citlalli Hernández destacó que se aplicaron las encuestas correspondientes y se tomó en cuenta el perfil más limpio para designar al senador con licencia. Por su parte, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aseguró que se trató de “una decisión del pueblo de Quintana Roo”.
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