Cuernavaca.- Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tomaron las calles para exigir justicia para su compañera Claudia Tacoronte, asesinada el sábado pasado en el municipio de Cuautla, en un supuesto asalto.

El contingente de alumnos regresó a la protesta como en marzo pasado cuando sus compañeras Kimberly y Karol desparecieron y las encontraron días después sin vida.

Los estudiantes llevan pancartas con leyendas como "Estar en la UAEM se siente como ser parte de un necrocatálogo", en referencia a los cinco crímenes cometidos contra mujeres universitarias desde abril de 2025 a la fecha, considerando el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de origen español, con estadía en el Instituto de Ciencias Educativas.

El contingente de alumnos regresó a la protesta como en marzo pasado cuando sus compañeras Kimberly y Karol desparecieron y las encontraron días después sin vida. Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Feminicidios de otras estudiantes

En abril de 2025, Aylin "N", estudiante de la Facultad de Psicología, fue encontrada sin vida en una vivienda de la colonia Morelos, del municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca. Su cuerpo tenía sellos extremos de violencia y, de acuerdo con las autoridades ministeriales, su pareja sentimental es el principal sospechoso por lo que fue detenido.

En marzo de este año fueron halladas sin vida Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años; en junio, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15. La última era estudiante de preparatoria de la UAEM y estaba reportada como desaparecida desde el pasado 24 de mayo en el municipio de Yautepec, limítrofe con Cuautla, Su cuerpo sin vida fue localizada sin vida en el Pueblo Mágico de Tepoztlán.

El caso de Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, España, con estadía en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM desde el 14 de agosto pasado, es investigado como feminicidio por la Fiscalía General del Estado (FGE) y de acuerdo con los primeros datos la joven de 21 años atendió la convocatoria del Ayuntamiento de Cuautla para asistir a la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, por lo que pernoctaba en la Casa de la Cultura de ese municipio devorado por la delincuencia desde hace unos cuatro trienios.

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Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

Su exalcalde, Jesús Corona Damián, fue detenido en mayo pasado por sus vínculos con la delincuencia organizada. El clima de inseguridad fue atenido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en julio pasado se puso en marcha el “Plan Cuautla” con policías federales, Guardia Nacional y Ejército. El objetivo fue detener la extorsión y los delitos de alto impacto.

Las fuerzas castrenses, de acuerdo con el informe, realizaron 28 mil 231 operativos con 119 detenidos, aseguraron 23 motos, un arma corta, cuatro armas blancas, un arma artesanal, casquillos, metanfetamina, marihuana, cocaína, teléfonos celulares, básculas grameras y vehículos.

La muerte de la joven española también se inscribe en el Proyecto Integral de Seguridad Universitaria, propuesto tras los feminicidios de Kimberly y Karol. El proyecto considera instalación de cámaras de videovigilancia en la sede de la UAEM y otras universidades públicas, así como luminarias, paraderos y la entrega de una tarjeta para recibir dinero y pagar sus pasajes del transporte público.

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afcl/LL