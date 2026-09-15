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Fluminense, uno de los clubes más importantes de Brasil, continúa reforzando su plantilla de cara a la presente temporada y ahora ha sumado a sus filas a un joven futbolista mexicano que buscará abrirse camino en el futbol sudamericano.
Se trata de Stiven Jiménez, mediocampista mexicoestadounidense que, tras demostrar su talento en la MLS, fue anunciado como nuevo refuerzo del conjunto carioca.
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Jiménez llamó la atención desde muy temprano en su carrera al debutar en la MLS con apenas 15 años de edad. Además, ya cuenta con experiencia internacional tras haber representado a la Selección Mexicana en categorías menores. Ahora, luego de su paso por el FC Cincinnati, afrontará un nuevo desafío en el futbol brasileño.
De acuerdo con la información difundida por el club, el jugador se integrará inicialmente al equipo Sub-20 de Fluminense, donde trabajará en su adaptación al estilo de juego y al entorno competitivo. Posteriormente, será evaluada una posible incorporación al primer equipo.
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Actualmente, Stiven Jiménez tiene 19 años. Nació el 24 de junio de 2007 en Maryland, Estados Unidos, y cuenta con raíces mexicanas y salvadoreñas. Su formación futbolística se desarrolló en territorio estadounidense, incorporándose en 2019 a la academia del FC Cincinnati, donde pasó por las categorías Sub-14, Sub-15 y Sub-17 antes de iniciar su camino hacia el profesionalismo.
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