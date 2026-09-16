Hace unos días, Rafael Márquez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

En una entrevista concedida a TV Azteca con David Medrano y Christian Martinoli, el exjugador del Barcelona habló sobre sus primeras sensaciones en el cargo, la responsabilidad que implica dirigir al combinado nacional y los desafíos que enfrentará en los próximos años.

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Hacia el final de la conversación, Martinoli cuestionó a Márquez sobre la presión que acompaña a uno de los puestos más exigentes del futbol mexicano. Lejos de mostrarse preocupado, el estratega aseguró que entiende perfectamente la magnitud del reto y que está preparado para convivir con las críticas y las expectativas que genera el cargo.

El canterano del Atlas destacó que, más allá de los comentarios externos, la clave para alcanzar los objetivos estará en el trabajo diario junto a sus futbolistas. Además, recordó la influencia que tuvo Javier Aguirre en su formación y aprovechó para citar una de las frases viral de Miguel Herrera.

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"Tuve al mejor entrenador de México, como Javier Aguirre, así que sé lo que representa este puesto. Al final, lo que cuentan son los resultados, pero ¿qué te lleva a conseguirlos? Trabajo, trabajo y más trabajo. Ahora sí, como dice el Piojo", comentó Márquez.

La respuesta provocó de inmediato la reacción de Christian Martinoli, quien recordó entre risas uno de sus conocidos episodios con Miguel Herrera en un aeropuerto, generando un momento de distensión que cerró la charla entre bromas y buen humor.