Zacatecas. - Tras la inconformidad de diversos aspirantes y los gritos de fraude que marcaron la designación pública de Verónica Díaz Robles como coordinadora para la Transformación, quien se convierte también en la virtual candidata de Morena a la gubernatura de Zacatecas en 2027, el gobernador David Monreal Ávila desestimó los señalamientos de imposición y calificó el ejercicio interno como "un proceso ejemplar".

Cuestionado por medios locales sobre el descontento tras el nombramiento de la senadora con licencia —excuñada de la familia Monreal y señalada de ser una imposición al desplazar a los punteros de las encuestas—, el mandatario estatal rechazó que exista un rompimiento en la coalición; incluso, argumentó que este escenario “no es novedad” y lo equiparó con procesos anteriores, al recordar que en el proceso electoral de 2024 no hubo alianza con el PT y solo se concretaron alianzas parciales en la entidad con el Partido Verde. Además, dijo que los acuerdos formales de coalición se consolidan jurídicamente hasta el registro ante el órgano electoral.

Respecto a las ausencias en el evento de presentación en la Ciudad de México del diputado federal con licencia Ulises Mejía Haro y de la senadora del PT Geovanna Bañuelos de la Torre, al preguntarle qué mensaje les enviaba, se limitó a decir: “No, pues, que hay que seguir luchando por nuestro estado, es muy importante (…) Es como los otros procesos pasados democráticos, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que todos participen, pero esa es la democracia”, expresó.

David Monreal afirmó que “la oposición está moralmente derrotada”. 16/09/2026. | Foto: Facebook: @David Monreal Avila.

Sobre las advertencias de la oposición de tener una supuesta ventaja rumbo a las elecciones de 2027 con la designación de Verónica Díaz y sobre las críticas de que la virtual candidata a gobernadora representa una continuidad del monrealismo, en tono irónico David Monreal dijo: “Si ya dicen que pueden salir, pues ya… hasta deberían de estar de fiesta también”, y aseguró que “la oposición está moralmente derrotada”.

Ante los gritos de fraude y las protestas registradas en la presentación de Verónica Díaz, el gobernador concluyó: “No, no hay nada de eso, yo lo veo con mucho respeto y lo veo muy bien, el proceso”.

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