¿Quién más iba a ser si no era él?. Dicen que las grandes figuras aparecen en los momentos importantes, y Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes de la historia. Cuando Inter Miami más lo necesitó, el argentino respodió para guiar a su equipo a una victoria (2-0) sobre Cruz Azul y conquistar la Campeones Cup.

Aquella versión dominante de Cruz Azul, la que se ha consolidado como una de las principales candidatas al título del futbol mexicano, nunca apareció en Florida. El conjunto celeste se mostró cauteloso, falto de ideas y sin capacidad de reacción en los momentos en los que más lo necesitaba su afición.

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Más allá de un arranque prometedor por ocho minutos, en el que generó peligro y logró acercarse al arco rival, La Máquina fue perdiendo protagonismo con el paso del encuentro y terminó siendo superada por un Inter Miami que aprovechó mejor sus oportunidades.

El primer gol de la noche llegó al minuto 23. Luis Suárez envió un centro al área que no parecía representar demasiado peligro para la defensa celeste; sin embargo, Lionel Messi aprovechó una desatención en la marca de Willer Ditta para anticiparse a todos y conectar un certero remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes para ser su gol 100 con el equipo.

La anotación del argentino fue suficiente para inclinar la balanza a favor de Inter Miami, un equipo que supo controlar el ritmo y apagar cualquier intento de reacción de Cruz Azul. Con la ventaja en el marcador y el balón bajo su dominio, el conjunto de la MLS fue reduciendo los espacios y obligó a los celestes a correr detrás de la pelota.

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Los ingresos de Alan Mozo y Gabriel Fernández le dieron un nuevo aire al ataque cementero y alimentaron la esperanza de una reacción. Sin embargo, cuando Cruz Azul parecía acercarse al empate, Inter Miami volvió a dar un golpe definitivo.

Al minuto 81, Lionel Messi cerró una noche redonda. El argentino cobró un tiro de esquina al corazón del área, donde apareció Casemiro para imponerse por arriba y conectar un potente remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta celeste.