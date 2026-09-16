El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, admitió que cometió un error en no haber verificado que su declaración patrimonial fuera hecha pública y que se clasificara como “confidencial”, por lo que, reveló, le pidió disculpas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En entrevista hecha por Hernán Gómez Bruera para su canal en YouTube, el funcionario reconoció que si él viera que un servidor público ocultara su patrimonio, también sospecharía.

Afirmó que presentó en tiempo y forma su declaración patrimonial.

“Cuando llega mi declaración patrimonial yo la hago, la firmo, y la envío. Cometí un error y error ofrecí una disculpa a la Presidenta (…) El error fue no verificar que la declaración fuera hecha de manera pública”.

“Si yo estuviese viendo la declaración de un funcionario y que no es pública, también sospecharía. Fue un error y no tengo problema en reconocer que no ir a verificar, no de haberla presentado, la presenté en tiempo y forma”, dijo.

"No somos gente corrupta"

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) afirmó que a lo largo de su carrera como funcionario jamás ha tenido observaciones o peticiones con la intención de aclarar su patrimonio, porque aseguró que ha tenido un comportamiento correcto y “no somos gente corrupta”.

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Reiteró que ninguna de sus propiedades han sido comprada de contado, más bien mediante créditos.

“Jamás he tenido observaciones, jamás me han llamado para decir `aclara estas cuentas´. Cuando fui director de Pemex y hasta el día de hoy -y espero que así siga siendo- nunca me han llamado para aclarar nada. Entregamos las cuentas que yo considero claras.

“Creo que nuestro comportamiento ha sido correcto. Creo que también lo está siendo en el Infonavit, y por eso un poco molesta y nos obliga a aclarar a la gente que no somos gente corrupta”, agregó.

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Comité de Transparencia clasifica declaración patrimonial

La semana pasada, EL UNIVERSAL reveló que el Comité de Transparencia del Infonavit ordenó clasificar como “confidencial” toda la declaración patrimonial de Romero Oropeza.

En respuesta, el servidor público informó que tiene ahorros en bancos por 7.4 mdp, hectáreas en Tabasco con un valor de 6.8 mdps y dos departamentos de más de 6 mdps, los cuales, aseveró, han sido el resultado de 44 años de trabajo el ámbito público y privado.

En una carta difundida en sus redes sociales, el titular del Infonavit justificó que su declaración patrimonial no aparece en la plataforma Declaranet pues, aseguró, conforme a la Ley del Infonavit y por ser de una naturaleza jurídica diferente a las dependencias federales, y al no aplicarle al Infonavit la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dichas declaraciones no se incorporan en el Sistema Declaranet, sino que se hacen públicas en el portal del Instituto.

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