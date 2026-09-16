Tres incidentes relacionados con fugas y acumulación de gas movilizaron a cuerpos de emergencia en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se registraron flamazos, un incendio y daños menores a un vehículo.

En Camino a Nextengo y Norte 137 A, colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco, se registró un flamazo luego de que se rompiera la manguera de conexión de un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kilogramos.

Otro flamazo ocurrió en la calle Sol y Eje 1 Poniente, Guerrero, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, debido a la acumulación de gas en una estufa.

La onda expansiva provocó que un cristal que daba hacia la calle se reventara y que los fragmentos ocasionaran daños menores a un automóvil que se encontraba estacionado. Paramédicos de la UGIRPC atendieron a un hombre que presentó crisis nerviosa, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

En tanto, en la calle Vegas, colonia Colinas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón, una fuga de gas en un tanque estacionario con capacidad de 300 litros, que se encontraba cargado al 10 por ciento, provocó un incendio en un cuarto de aproximadamente dos por tres metros.

Bomberos de la Ciudad de México sofocaron el fuego y controlaron la emergencia. Paramédicos de la UGIRPC atendieron a cuatro personas que presentaron crisis nerviosa; ninguna requirió traslado hospitalario.

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Como medida preventiva, el tanque estacionario fue retirado del inmueble para evitar nuevos riesgos.

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