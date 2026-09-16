El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió un total de 167 emergencias durante los festejos patrios a lo largo de las 16 alcaldías.

El director general de Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, informó la mañana de este miércoles que en las últimas 24 horas la principal emergencia que atendieron fueron fugas de gas.

De los 167 reportes, 44 fueron por fuga de gas.

Mientras que 33 fueron incendios y 12 árboles caídos.

También se atendieron 6 cortocircuitos, 4 volcaduras, 2 choques y se rescató a una persona.

Por otro lado, durante la madrugada se atendió un incendio en una casa de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fallecieron 13 perritos y uno más de raza bull terrier logró sobrevivir y fue entregado a sus dueños, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

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mahc/LL