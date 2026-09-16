El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un mexicano de estar ligado al "Cártel del Golfo", además de que se le imputaron cargos por presuntamente ayudar a una organización terrorista.

José Flores-Flores, de Reynosa, Tamaulipas, de 21 años, "presuntamente, prestó servicios que incluían personal, protección y vigilancia regional, contravigilancia policial y eliminación de restos humanos".

En la acusación se detalla que "recibía nombres o fotografías de personas que iban a ser secuestradas. Presuntamente, secuestraba a esas personas y las entregaba a miembros de alto rango del cártel".

Según la acusación, "Flores-Flores descuartizó al menos a dos víctimas en las afueras de Reynosa después de que estas tuvieran problemas con el Cártel del Golfo".

Se añade que "trabajaba de noche vigilando un sector asignado en Reynosa. También realizaba labores de contravigilancia contra las fuerzas militares y policiales mexicanas".

Siempre según la acusación, "fue miembro activo del Cártel del Golfo durante más de un año" y "una revisión de los registros reveló que las autoridades lo habían expulsado de Estados Unidos a principios de este año".

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De ser declarada culpable, Flores-Flores se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal y a una posible multa máxima de 250 mil dólares.

El Departamento de Justicia recordó que "el 20 de febrero de 2025, Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, este cártel, con base en el noreste de México, se dedica al narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas. Además, recurren a la violencia, incluyendo asesinatos de civiles y funcionarios gubernamentales, para intimidar a la población y controlar el territorio".

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