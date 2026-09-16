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La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El Clásico de México entre América y el Guadalajara, del próximo sábado 19 de septiembre, será dirigido por árbitro central Víctor Alfonso Cáceres. Él será el encargado de llevar las acciones en el Estadio Banorte.
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El resto del equipo arbitral para el Águilas vs Chivas está conformado de la siguiente forma:
- Árbitro asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Árbitro asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Cuarto árbitro: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Víctor Cáceres era el árbitro central en la última victoria azulcrema sobre las Chivas, en el Apertura 2024. Aquella noche el América se impuso (1-0) con gol de Ramón Juárez, en el estadio Ciudad de los Deportes.
También fue el silbante en la eliminación que las Chivas le propinaron a las Águilas en las Semifinales del Clausura 2023, en el Estadio Azteca.
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