Universal Deportes | 16-09-26 | 15:13 | Actualizada | 16-09-26 | 15:34 |

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la Jornada 9 del de la Liga MX.

El Clásico de México entre América y el Guadalajara, del próximo sábado 19 de septiembre, será dirigido por árbitro central Víctor Alfonso Cáceres. Él será el encargado de llevar las acciones en el Estadio Banorte.

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El resto del equipo arbitral para el Águilas vs Chivas está conformado de la siguiente forma:

  • Árbitro asistente 1: Alberto Morín Méndez
  • Árbitro asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría
  • Cuarto árbitro: Guillermo Pacheco Larios
  • Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Víctor Cáceres era el árbitro central en la última victoria azulcrema sobre las Chivas, en el Apertura 2024. Aquella noche el América se impuso (1-0) con gol de Ramón Juárez, en el estadio Ciudad de los Deportes.

También fue el silbante en la eliminación que las Chivas le propinaron a las Águilas en las Semifinales del Clausura 2023, en el Estadio Azteca.

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