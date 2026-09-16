El mexicano Armando "La Hormiga" González mantiene el ritmo goleador con el Olympiacos y ya se estrenó en la Europa League, frente al Jagiellonia Białystok de Polonia.

Este miércoles, convirtió su cuarto gol con el conjunto griego, pero el primero en competencias de Europa; el surgido de las Chivas empató el encuentro al minuto 43.

Por el momento, el atacante tricolor igualó las acciones en casa, ante su fanaticada, durante la presentación de su equipo en la Liga de Europa.

Tras un rebote en el área rival, el balón cayó en los pies de González, quien simplemente empujó el esférico para hacer estallar en júbilo al estadio Georgios Karaiskakis.

La Hormiga ya suma cuatro tantos en cinco partido con la playera del Olympiacos. Los otros goles fueron en la Copa de Grecia; uno ante el AEL Larissa y dos más en contra del Volos.

Además de los cuatro goles que lleva con la camiseta rojiblanca, suma dos asistencias; su cuenta pendiente es convertir en la Superliga de Grecia.

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