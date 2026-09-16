Las brujas mexicanas, lejos del estereotipo que ha marcado Hollywood, será el tema de la 15 edición de Feratum, el festival de cine de género que este año se realizará del 15 al 18 de noviembre.

Hace unas horas se dio a conocer el cartel oficial, así como los tres primeros títulos que conformarán la programación, entre ellos "Bajo tus pies", con la española Maribel Verdú ("Y tu mamá también"), así como la producción mexicana "Eterno retorno", que tiene como base a una chamana, con Luis Alberti ("Contraataque") en el estelar.

"No se trata de ver brujas gringas o europeas, nos desmarcamos de ese concepto y tomamos la idea de nuestras mujeres que son sabias, curanderas en nuestros pueblos y que existen, que no es algo inventado, que son las curan a los niños (del espanto) y a los ancianos, no magia negra. Incluso hay que recordar a María Sabina, de quien se dice recibió a los Beatles. Es un homenaje a ella", dice Miguel Ángel Marín, director de Feratum.

El festival sumará una programación de casi un centenar de producciones, entre largo y cortometrajes, nacionales e internacionales, que se irán dando a conocer en las siguientes semanas.

Y se sumarán tres nuevas sedes: el jardín Gertrudis Bocanegra, que en los últimos años estuvo en remodelación, en donde se montará una pantalla para películas familiares e infantiles, así como dos nuevos cineclubes.

Miguel Ángel Marin, director de Feratum y Dosak Moreno, creador del poster.

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El Teatro Emperador Calzontzin seguirá siendo la sede principal con funciones durante todo el día.

"Bajo tus pies es una película que tendrá su premier aquí y aunque parezca lo contrario, es una historia para adolescentes y niños, es muy divertida. Queremos ampliarnos a audiencias más familiares. En las funciones al aire libre habrá palomitas y talleres para niños", adelanta Marín.

La edición 15 del encuentro fílmico volverá a contar con la Marcha de las Bestias, a la que asisten anualmente decenas de personas disfrazadas y cargando antorchas, así como cientos de testigos presenciando su paso por las calles de la ciudad.

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Luego de su realización en Pátzcuaro, parte de la programación recorrerá las ciudades de Morelia (los días 17 y 18 de noviembre), México (del 20 al 22), Querétaro (27 y 28) u Metepec (del 27 al 29).

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