Era inicios de los 90s. Silvia Pinal estaba a unos minutos de subirse al escenario del musical "Mame", en su recién inaugurado teatro en la colonia Roma, cuando su asistente le dijo que afuera estaban dos estudiantes de comunicación que querían hablar con ella.

La estrella de la época de oro del cine mexicano titubeó un poco. Vio el reloj y notó que faltaba una hora para ello, tiempo que es poco tomando en cuenta que debía maquillarse, poner la peluca y vestirse.

Pero no le importó y pidió que los dejara entrar. "Buena noche, pregunten lo que quieran, menos, eso sí, nada de Alejandra (Guzmán, su hija) por favor, ella tiene su propia carrera", pidió sonriendo.

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Mientras se maquillaba ella misma, viéndose constantemente al espejo, pero sin dejar de mirar a sus interlocutores, respondió lo feliz que se sentía en el escenario, la importancia del teatro en su vida y más los musicales.

Sabía que sus palabras se quedarían en un aula universitaria y entre comentarios del alumnado. No le tomó importancia, porque, dijo, todo es público y hay que respetarlos.

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En ese entonces Silvia vivía una luna de miel televisiva con su exitoso programa "Mujer, casos de la vida real" y el PRI le coqueteaba para ser su candidata a diputada, lo cual aceptaría meses después.

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Pero esa noche ante dos estudiantes nada de eso lo puso por enfrente. Se disculpó por no tener boletos para que se quedaran a ver la obra y dijo que si regresaban, podía ser otro día.

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Este miércoles, la Pinal hubiese cumplido 95 años de vida. Siempre estuvo atenta a la gente y a la prensa.

Después de todo fue una mujer que arrancó muy joven en el mundo del cine. Tenía 17 años en su debut de cine (“Bamba”, 1939), cuando el productor Miguel Contreras Torres le dijo que era una bruta y estúpida, porque no podía llorar en escena.

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"Fue muy grosero conmigo ese viejo horroroso. Me regañaba mucho, digo, yo estaba muy verde, lo reconozco, pero de eso a que me gritara y regañara, era por ser violento", recordó en una entrevista de 2019.

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