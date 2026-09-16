En el marco del 216 aniversario de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el pase de lista de las Fuerzas Armadas previo al desfile del 16 de septiembre.

Por segundo año, el desfile será encabezado por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los titulares de las diversas secretarías de seguridad.

Durante el acto, se rendirán honores a la Bandera y se realizará el tradicional pase de lista, como parte de los protocolos militares previstos para la celebración.

Posteriormente, los contingentes participantes avanzarán por las principales calles de la Ciudad de México como parte del desfile cívico-militar, que reúne cada año a personal del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y otras instituciones de seguridad.

Desfile del 16 de septiembre en vivo

Nación 08:04 AM ¿Qué calles se encuentran cerradas por el desfile cívico-militar? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que se encuentra cerrada la circulación en vialidades inmediatas al Zócalo de la Ciudad de México, previo al desfile militar que se llevará a cabo. Como alternativa vial se recomienda dirigirse a Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Av. Chapultepec y Circuito Interior.





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