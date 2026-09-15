El desfile con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México estará videovigilado con mil 328 cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Asimismo, a lo largo del recorrido que partirá del Zócalo capitalino pasando por calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, hasta llegar a Campo Marte, el C5 cuenta con 284 botones de auxilio y 234 altavoces.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés mencionó que se vigilará la celebración histórica ante cualquier eventualidad.

"Desde el C5 desplegamos la infraestructura tecnológica de videovigilancia a lo largo de esta ruta histórica para contribuir a que las celebraciones patrias sean ordenadas, protegidas y plenamente vigiladas para el disfrute de las y los ciudadanos".

El C5 hizo un llamado a la quienes asistan a las celebraciones de este 15 y 16 de septiembre a seguir las indicaciones de las autoridades, ubicar las rutas de acceso y salida, cuidar a niñas, niños y personas adultas mayores y que ante cualquier emergencia se usen las líneas de emergencias 9-1-1, *765 SOS Mujeres, 089 Denuncia Anónima y 55 5036 3301 contra la extorsión y el fraude.

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