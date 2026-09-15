Karla Sofía Gascón cambió de look; aún cuando conserva su larga cabellera, en el Festival de Cine de Venecia mostró su cabello teñido de rubio. En tiempos recientes, la actriz ha buscado desmarcarse de la polémica que la rodeó luego de todas las críticas que generó "Emilia Pérez", la película que protagonizó en 2024, por lo que es mucho más hermética de lo que antes solía.

Para aquellos que se preguntan ¿qué ha sido de la actriz española?, Gascón sigue activa, a pesar de que, en nuestro país se ha sabido poco de ella, la realidad, es que no ha dejado de trabajar, sólo que, en los últimos dos años se ha enfocado en aceptar proyectos exclusivamente europeos.

De hecho, la actriz se hizo presente en la 83° edición del Festival de Cine de Venecia, por el estreno de la cinta francesa "One minuto to midnight", sorprendiendo con su nuevo look, el cual se ha convertido en motivo de halagos, los cuales ha recibido Gascón, a través de sus redes sociales.

Lee también Kelly Osbourne y las últimas palabras que recibió de su padre; Ozzy quería cerciorarse de que supiera cuánto la amaba

"Bellísima".

"Wow, te ves guapísima".

[Publicidad]

"Reina, cada día más bella".

"Amo el pelo, bella".

"Cada vez te superas".

[Publicidad]

"Me encanta ese nuevo look, bellísima reina".

"El rubio te queda precioso".

"Alguna vez he pensando que el rubio te quedaría espectacular y estaba en lo cierto".

[Publicidad]

En ese mismo post, Karla Sofía agradeció a los organizadores del festival por el trato que le dieron, así como a la prensa, tanto española e italiana, de la que, afirmó, siempre recibe afecto.

Y es que, en 2024, la actriz vivió una de las etapas más complicadas, mediáticamente hablando, debido no sólo al rechazo que "Emilia Pérez", cinta que protagonizó, luego de que la audiencia mexicana reprobara la forma en que el director de la cinta, Jacques Audiard, retrató a nuestra cultura y a nuestras costumbres.

Lee también Se cumplen 17 años de la muerte de Patrick Swayze; "quiero vivir", confesó a su esposa en sus últimos días

[Publicidad]

La controversia que esto causó, generó que usarios de X revivieran antiguos post de Karla Sofía que, por la carga ideológica que contenían, por lo que fue señalada de ir en contra de las causas que aseguraba defender -como integrante del colectivo LGBTIQ+-, por lo que optó por alejarse de las redes sociales y mantuvo un perfil bajo en su participación de los Premios Oscar, en los que estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz.

A partir de ahí, Gascón ha trabajado en diferentes filmes europeas, todos de índole independiente, como lo son las producciones italianas "Uomini e altri inconvenienti" y Scuola di seduzione, y las cintas españolas "Trinidad" y "Las malas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc