La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres a seis años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor.

Así como una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que ésta podría ascender a más de 70 mil pesos.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que 2.7 millones de adultos mayores sufren diariamente el desamparo y la indiferencia de sus familias y la sociedad.

Penas por abandono de adultos mayores aumentan bajo algunas causales

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando la víctima presente una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida.

Asimismo, cuando el abandono se realice en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado, vías públicas o cualquier otro lugar que comprometa gravemente la seguridad de la víctima.

En Ciudad Juárez, México, adultos mayores estadounidenses y mexicanos enfrentan el abandono en asilos. Foto: EFE

De igual manera, siempre que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, persona tutora o responsable de hecho del cuidado de la persona mayor, o la conducta tenga como finalidad evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado.

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Además, si como consecuencia del abandono la víctima sufriere lesiones que pongan en peligro su vida, produzcan una afectación permanente en su salud o agraven de manera significativa una condición médica preexistente, se impondrá una pena de seis a diez años de prisión y multa de 600 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La iniciativa también propone que cuando a consecuencia del abandono sobrevenga la muerte de la persona adulta mayor, se dará una condena de diez a quince años de prisión y multa de mil a mil 500 veces el valor diario de las Unidad de Medida y Actualización.

En la exposición de motivos, Chedraui Peralta explica que el abandono no se limita a la falta de cuidados materiales o económicos; "es una forma de violencia estructural y relacional que se manifiesta en múltiples dimensiones, como la negligencia en la atención médica y alimentaria, el despojo patrimonial y, en los casos mas extremos, el abandono físico en hospitales, asilos o incluso en la vía pública".

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