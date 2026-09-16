¿Tienes una línea AT&T y rara vez revisas los mensajes que otras personas dejan cuando no contestas? Quizá no necesitas mantener activo el buzón de voz.

Aunque resulta útil para recibir recados al momento de no poder atender una llamada, los expertos sugieren desactivarlo para mejorar tu seguridad en el entorno digital.

Pasos para desactivar el buzón de voz de AT&T

Para solicitar que desactiven el buzón de voz de tu línea AT&T, comunícate con atención a cliente, marcando al *611 o al 800 1010 288.

Al realizar la llamada, puedes solicitar la desactivación y seguir las indicaciones que te proporcione el asesor.

Este procedimiento suele variar por el tipo de línea (prepago o postpago) y las condiciones del servicio, por lo que te recomendamos confirmar directamente con AT&T si quedó desactivado. Así tendrás la certeza de que ya no recibirás más recados.

Importante: no confundas esta acción con eliminar una notificación del buzón de voz. Borrar un mensaje hace que desaparezca el aviso del celular, pero no desactiva el servicio.

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La pantalla del buzón de voz permite consultar los mensajes recibidos cuando no puedes responder una llamada. Foto: Captura de pantalla

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¿Por qué se recomienda desactivar el buzón de voz?

Principalmente por seguridad. La Policía Cibernética de la Guardia Nacional ha advertido que un buzón de voz sin una protección adecuada puede ser aprovechado para cometer delitos como fraudes y estafas.

Entre ellos también se encuentra el riesgo de que un ciberdelincuente acceda a ciertas aplicaciones de mensajería, sobre todo cuando sus mecanismos de verificación son deficientes.

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Por medio de técnicas como el "buzoneo", las personas ajenas pueden intentar obtener los códigos de verificación de las apps mediante una llamada telefónica.

Otro riesgo es el spam y la publicidad; de manera constante, el buzón de voz recibe este tipo de llamadas que, si te agarran desprevenido o usurpan la identidad de otras instituciones, pueden ser usadas para robar datos personales.

Por lo anterior, la recomendación de las autoridades es desactivar el buzón de voz si no se utiliza. De esa manera, eliminas una función que no necesitas y aumentas tu seguridad.

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¿Qué pasa si quieres conservar el buzón de voz?

En cambio, si utilizas con frecuencia el buzón de voz no tienes que desactivarlo. Una alternativa es conservarlo y asegurarte de que tenga un NIP, además de cambiarlo periódicamente.

Para el NIP, recuerda no utilizar combinaciones sencillas como números consecutivos o datos personales que otras personas puedan adivinar fácilmente.

Asimismo, se aconseja revisar las opciones de seguridad de tus aplicaciones y activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible.

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Desde el celular puedes gestionar servicios como el buzón de voz. Foto: Pixabay

Tal como lo explica la Guardia Nacional, dichas medidas pueden ayudarte a proteger las cuentas vinculadas con tu número telefónico.

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