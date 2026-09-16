La alcaldía Benito Juárez reportó saldo blanco tras concluir los festejos con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia, al que asistieron más de 19 mil 400 personas.

Para salvaguardar la integridad de los asistentes, se dispuso un operativo de seguridad en el que participaron 100 elementos de la policía y 29 unidades de Blindar BJ360°, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como cinco ambulancias y cuatro unidades de primer contacto pertenecientes al área de Protección Civil de la demarcación.

Asimismo, se informó que una vez terminado el espectáculo, trabajadores de la alcaldía realizaron labores de limpieza. Personal de Servicios Urbanos recolectó ocho toneladas de basura, con ello, la explanada principal y las zonas aledañas quedaron ordenadas y reabiertas al público, a fin de no ocasionar inconvenientes entre los residentes.

La alcaldía informó que la verbena popular instalada en ambos sentidos de Avenida División del Norte, se levantará a partir de las 14:00 horas de este miércoles 16 de septiembre y, posteriormente, la circulación en esta vía volverá a operar con normalidad.

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