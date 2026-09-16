Como parte del operativo "Conduce Sin Alcohol. Fiestas Patrias 2026" del programa Conduce sin Alcohol, también conocido como alcoholímetro: entre el 11 y el 14 de septiembre, un total de 235 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito", por haber superado el límite permitido de alcohol.

Además, 233 vehículos han sido remitidos a un depósito vehicular, aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

De igual manera, se han realizado 60 mil 9 pruebas AlcoStop, correspondientes al ambiente interior de los vehículos, y 704 pruebas de alcoholimetría, mediante aire espirado.

La SSC comunicó que el operativo especial del alcoholímetro operará las 24 horas del día en las 16 alcaldías, del 11 al 20 de septiembre.

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mahc/LL