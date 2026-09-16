Volkswagen presentó el Mission Efficiency, un prototipo eléctrico que busca demostrar hasta dónde puede llegar la eficiencia de un auto eléctrico. El modelo consiguió 3 récords relacionados con aerodinámica y consumo, utilizando tecnología que la marca asegura que puede llegar a modelos de producción.

El Mission Efficiency tiene un coeficiente de resistencia al aire de 0.158, una cifra que Volkswagen señala como récord entre los vehículos homologados para circular en carretera. A esto se suma un consumo promedio de 6.89 kWh por cada 100 kilómetros.

Foto: Volkswagen

Volkswagen Mission Efficiency: ¿cuánto consume?

Para demostrar su eficiencia, Volkswagen llevó a cabo un recorrido de 1,278.36 kilómetros entre Wolfsburg, Alemania, y Viena, Austria, pasando por Polonia y República Checa.

Durante esta prueba, el Mission Efficiency registró un consumo real de 7.51 kWh/100 km incluyendo las pérdidas de carga, mientras que el consumo sin considerar esas pérdidas fue de 6.89 kWh/100 km.

El recorrido se realizó a una velocidad promedio de 67.72 km/h y el auto alcanzó una velocidad máxima de 138 km/h. Lo interesante es que su batería de 55 kWh solamente tuvo que recargarse una vez durante el trayecto. Al llegar a Viena todavía tenía una autonomía restante de 164 kilómetros.

Volkswagen también realizó una prueba denominada "Ideal Drive", en la que el vehículo mantuvo una velocidad constante de 68 km/h, sin pendientes y con sistemas como el aire acondicionado apagados. En estas condiciones consiguió un consumo de 6.48 kWh/100 km.

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Foto: Volkswagen

La aerodinámica del Mission Efficiency

Gran parte del resultado tiene que ver con la forma del Mission Efficiency. Volkswagen desarrolló una carrocería con forma de gota, una superficie frontal pequeña, flaps activos para controlar el flujo de aire, ruedas traseras carenadas y una parte inferior completamente cubierta.

También se eliminaron elementos que generan turbulencias. Por ejemplo, las manijas de las puertas están integradas en la carrocería y las ventanas son sin marco.

El resultado es especialmente importante cuando aumenta la velocidad. De acuerdo con Volkswagen, por encima de los 80 km/h el Mission Efficiency consume más de 30% menos energía que un ID. Polo convencional, ya que a 140 km/h necesita aproximadamente la misma energía que un ID. Polo a 100 km/h.

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Foto: Volkswagen

Tiene tecnología del Volkswagen ID. Polo

Aunque se trata de un prototipo, Volkswagen no tuvo que inventar o experimentar con algo nuevo, de hecho, el Mission Efficiency utiliza la plataforma MEB+, con tracción delantera, y comparte tecnología de producción con modelos como el nuevo ID. Polo y el ID. Cross.

Su motor eléctrico tiene una potencia de 99 kW, equivalente a 135 hp, mientras que otros elementos de su sistema eléctrico también proceden de tecnología que será utilizada en modelos de producción.

La marca también trabajó en las ruedas, ya que estas pueden representar entre 25 y 30% de la resistencia aerodinámica de un automóvil. Para reducir las turbulencias, desarrolló unos deflectores patentados para los rines y utilizó cubiertas con un diseño optimizado para mejorar el flujo de aire.

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Los neumáticos también fueron desarrollados junto con Continental. Están basados en la familia EcoContact 7 y tienen una resistencia al rodamiento de 4.9 kg por tonelada, aproximadamente 25% por debajo del límite establecido para alcanzar la clasificación A de la Unión Europea.

Un techo solar que también ayuda a la autonomía

Otra de las soluciones del Mission Efficiency está en el techo y la tapa trasera. Volkswagen instaló un sistema de celdas solares con una potencia de 370 watts, cuya función es alimentar algunos de los sistemas eléctricos del vehículo.

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Dependiendo de factores como la temporada, la región y las condiciones meteorológicas, la marca calcula que este sistema puede aportar hasta 30 kilómetros adicionales de autonomía por día.

El prototipo también apuesta por reducir peso. En el interior se eliminaron algunos elementos convencionales, como la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que puede ser sustituida por el teléfono o una tableta del conductor.

¿El Volkswagen Mission Efficiency llegará a producción?

Por ahora, no. Volkswagen identifica al Mission Efficiency como un vehículo conceptual.

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Su importancia está en cómo algunas de las soluciones utilizadas para conseguir estos récords podrían aplicarse a futuros vehículos eléctricos de producción. De hecho, el prototipo fue desarrollado utilizando tecnología de producción..

El Mission Efficiency mide 4.77 metros de largo, tiene una carrocería tipo coupé con configuración 2+2 y ofrece 481 litros de espacio para equipaje. Su diseño también recupera parte del enfoque del Volkswagen XL1, el híbrido enchufable que en 2013 se convirtió en el auto de producción más eficiente del mundo en ese momento.

Más que presentar un nuevo modelo para los concesionarios, Volkswagen utiliza este prototipo para mostrar que la eficiencia de un auto eléctrico no depende únicamente de instalar una batería más grande. La aerodinámica, el peso, los neumáticos, el sistema de propulsión y hasta la forma de las ruedas pueden tener un impacto importante en el consumo de energía.

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