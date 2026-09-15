Debido a que el programa "Hoy No circula" se mantiene activo todo el año en el Estado de México, muchas personas se preguntan cómo operará mañana 16 de septiembre.

Y es que, con motivo del Día de la Independencia de México, las familias acostumbran a salir de paseo y trasladarse en automóvil. No obstante, antes de armar el plan, es importante revisar las restricciones de circulación, ello para evitar multas.

¿Cómo funcionará el "Hoy No Circula" este 16 de septiembre?

El programa "Hoy No Circula" establece los lineamientos de circulación diarios para vehículos de la Zona Metropolitana del Valle de México, conforme su último dígito de placa, holograma y engomado.

Sus restricciones aplican de lunes a sábado, generalmente en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

De momento, las autoridades ambientales no han anunciado la suspensión del programa. Por lo que este miércoles 16 de septiembre los autos que no pueden circular son:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Si planeas salir a festejar el Día de la Independencia de México y tu vehículo no tiene permitido circular mañana, te recomendamos optar por alternativas como el transporte público o taxis por aplicación.

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Pero además, debido a que en esas festividades hay quema de pirotecnia, en años anteriores ha sucedido que se activa contingencia ambiental. Así que también ten previsto este tipo de cambios.

Calendario "Hoy No Circula" 2026. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

En caso de incumplir el "Hoy No Circula", la multa podría llegar hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de $2,346.20.

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¿Qué vehículos están exentos del "Hoy No Circula"?

Recuerda que hay vehículos exentos del programa "Hoy No Circula", y son aquellos que cuentan con las siguientes características:

Vehículos con holograma “00” o “0”

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos de emergencia (ambulancias, patrullas, bomberos, etc.)

Transporte escolar y servicios funerarios (cuando opere bajo sus funciones específicas y con la autorización correspondiente)

Vehículos conducidos por personas con discapacidades, siempre que porten la identificación o documentación oficial correspondiente

Vehículos foráneos con pase turístico vigente (automóviles procedentes de otros estados o del extranjero que porten el permiso correcto para circular)

Incumplir el "Hoy No Circula" amerita multa en Edomex. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

¡Ya lo sabes! Antes de salir, revisa las disposiciones de los programas ambientales vigentes y confirmar si tu auto puede circular con normalidad, así nada arruinará tu día de descanso.

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