Comprar una motocicleta implica gastos adicionales, además del precio del vehículo. Uno de ellos es el trámite para obtener las placas, requisito necesario para circular en el Estado de México.

Dentro de la entidad, existe una tarifa específica para las motos nuevas. Si quieres saber cuál es, aquí te la compartimos.

¿Cuál es el precio de las placas para una moto nueva en Edomex?

Durante 2026, el alta y emplacamiento de una motocicleta nueva dentro del Estado de México tiene un costo de $888. Es importante no confundir dicho pago con el refrendo y la tenencia.

Mientras el emplacamiento permite obtener las matriculas, el refrendo corresponde a la contribución por usarlas y la tenencia se calcula según el valor comercial de la moto. Al pagar el refrendo, se puede acceder al subsidio total de la tenencia.

Así que esos también son gastos que debes considerar al comprar uno de estos vehículos. Para que lo sepas, actualmente el refrendo cuesta $731 para motocicletas, motonetas, trimotos y cuatrimotos.

En Edomex, al pagar el refrendo puede acceder al subsidio total de la tenencia. Foto: Freepik

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¿Qué se necesita para emplacar una moto nueva en Edomex?

Para realizar el trámite de emplacamiento de una moto nueva, es necesario presentar los documentos para acreditar la identidad del propietario, la propiedad del vehículo y comprobar el domicilio del titular.

De acuerdo con el portal del Gobierno del Edomex, esos requisitos son:

Identificación oficial vigente

CURP

Factura de origen

Documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo, como el contrato de compraventa

Comprobante de domicilio del Estado (no mayor a 3 meses)

¿Se debe pagar tenencia por una moto en Edomex?

Como lo mencionamos anteriormente, en el Edomex se puede acceder al subsidio del 100% en la tenencia para motocicletas cuyo valor de factura sea de hasta 250 mil pesos (IVA incluido).

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Y para obtenerlo, uno de los requisitos es emplacar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de enajenación o importación. Dicho beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, recuerda que el subsidio no sustituye el costo de las nuevas placas.

Dar de alta una motocicleta permite mantener en regla su documentación y facilitar su identificación ante las autoridades. Foto: Unsplash

¿Cómo tramitar las placas de una moto en Edomex?

El Gobierno del Estado de México permite comenzar este procedimiento en línea, dentro del portal https://edomex.gob.mx/Emplacamiento-Vehiculos-Nuevos-2026

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El primer paso es capturar los datos solicitados y luego presentar la documentación. Después se realiza el pago y se emite el comprobante.

Una vez completado, el siguiente paso es agendar una cita en el portal https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/ para recoger las placas en los puntos de entrega autorizados. Y listo.

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