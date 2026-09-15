Cultura | 15-09-26 | 12:54 |

‎El periodista, editor y escritor . (Ciudad de México, 1955) recibirá este año elde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara () por una de casi medio siglo en el periodismo cultural y de espectáculos, principalmente.

‎El comité que deliberó por Martínez estuvo integrado por periodistas que fueron homenajeados en ediciones anteriores.‎"Mi mayor orgullo es ser periodista”, son palabras del periodista, incluídas en el boletín que da a conocer la noticia. Un reconocimiento que comparte con sus colegas “que han transitado y que transitan este camino”.

‎En su trayectoria, Martínez colaboró con el propio Benítez en el suplemento La Jornada Semanal. Actualmente dirige el suplemento Laberinto de Milenio, donde además lleva la columna “El Santo Oficio”.‎‎

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Ha escrito también para "La Revista de la Universidad de México", "Nexos" y "La Jornada Semanal", entre otros medios. Entre sus libros destacan "La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano" y "El día que cambió la noche. Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México".‎‎

Algunos de los homenajeados en años anteriores son José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Huberto Batis, Juan Villoro, Adriana Malvido, Benito Taibo y Graciela Iturbide.‎‎

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El evento será el 6 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara durante la edición 40 de la Feria.

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melc

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