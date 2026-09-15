‎El periodista, editor y escritor José Luis Martínez S. (Ciudad de México, 1955) recibirá este año el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) por una destacada carrera de casi medio siglo en el periodismo cultural y de espectáculos, principalmente.

‎El comité que deliberó por Martínez estuvo integrado por periodistas que fueron homenajeados en ediciones anteriores.‎"Mi mayor orgullo es ser periodista”, son palabras del periodista, incluídas en el boletín que da a conocer la noticia. Un reconocimiento que comparte con sus colegas “que han transitado y que transitan este camino”.

‎En su trayectoria, Martínez colaboró con el propio Benítez en el suplemento La Jornada Semanal. Actualmente dirige el suplemento Laberinto de Milenio, donde además lleva la columna “El Santo Oficio”.‎‎

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Ha escrito también para "La Revista de la Universidad de México", "Nexos" y "La Jornada Semanal", entre otros medios. Entre sus libros destacan "La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano" y "El día que cambió la noche. Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México".‎‎

Algunos de los homenajeados en años anteriores son José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Huberto Batis, Juan Villoro, Adriana Malvido, Benito Taibo y Graciela Iturbide.‎‎

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El evento será el 6 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara durante la edición 40 de la Feria.

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