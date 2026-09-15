“Hay que escuchar más a los artistas”, dice Julian Rosefeldt (Múnich, 1965), artista y cineasta que llega al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) con su instalación multicanal Manifesto, que ha presentado al mundo, incluyendo su versión película que se proyectó en el Festival de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Berlín.

Esa frase dicha por Rosefeldt a lo largo de su carrera y que, a 11 años del estreno de este proyecto protagonizado por la actriz Cate Blanchett, el tiempo le ha dado la razón, hace un llamado a la sociedad porque sostiene que los artistas pueden leer el presente de otra forma, e incluso el futuro.

“Pienso que la obra se está actualizando constantemente y me parece que ahora es aún más actual que cuando fue creada, con el avance del populismo, la presión al consumo; la obra tiene más urgencia ahorita que hace 11 años. Estoy muy satisfecho como artista al ver que está envejeciendo bien la obra, aunque estoy súper preocupado por lo que pasa en el mundo”, dice el cineasta a EL UNIVERSAL sobre esta instalación que consiste en la recitación que hace Blanchett de manifiestos escritos en el siglo XX.

En el repertorio se escucha un collage de frases de Manuel Maples Arce, André Breton, Karl Marx, Filippo Tommaso Marineti, Wassily Kandinsky, Francis Picabia y Jim Jarmusch, entre otros. Estos manifiestos están en monólogos que Blanchett recita en 13 actuaciones distintas: una maestra, una conductora de noticias, una científica, una persona en situación de calle, una viuda en un funeral, una corredora de bolsa, una obrera, una coreógrafa, una titiritera, una artista punk y una ama de casa.

Rosefeldt describe a Manifesto como una “dedicatoria de amor a la importancia de la cultura en una sociedad dominada por el consumismo y populismo”. El artista dice que los manifiestos fueron escritos con una rabia que era “productiva, poética, inteligente y excitante”, muy distinta a la rabia populista de la actualidad, que es “vacía de contenido, estúpida, tonta y que sólo vende miedo como producto”.

Rosefeldt también busca “pelar las capas” que rodean a estos manifiestos, que ahora se sabe fueron creados por figuras consolidadas, pero que en realidad fueron escritos en su mayoría antes de la madurez, cuando los intelectuales eran jóvenes artistas e inseguros. También les da otra lectura al poner a una imponente actriz como Blanchett —la obra fue creada alrededor de ella—, pues fueron textos escritos por puros hombres, explica el profesor en la Academia de Bellas Artes de Múnich.

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¿Cómo lee el mundo actual?, se le pregunta, Rosefeldt comparte su angustia, sobre todo como padre, profesor, artista y “persona que vive desde una perspectiva más de la izquierda”.

“Cada vez siento más la presión consumista. Las tecnologías de entretenimiento digital son aspiradoras de tiempo, energía y vida. Cada día es más difícil para los jóvenes defender su libertad, autonomía intelectual y poética. También veo un peligro en la reacción a esa presión, que es la autocensura. No soy anti tecnología, la uso en mi trabajo, pero estamos narcotizados”, dice el artista.

Insiste en que la cultura adquiere una mayor función e importancia para combatir ese aletargamiento.

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Manifesto estará abierta al público en el MUAC hasta el 6 de diciembre. Pero la obra de Rosefeldt seguirá itinerando por el país. El 14 de noviembre, como parte del FICUNAM, se proyectará su obra más reciente Euphoria, en la explanada del Centro Cultural Universitario.

Las obras se presentan en colaboración con el Festival Internacional Cervantino, el Festival Cultura UNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM y el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), a este último recinto en Zapopán, Jalisco, llegarán en junio de 2027.

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