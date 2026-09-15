Hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó un hito en la historia de México con su Grito de Independencia, el primero encabezado por una mujer jefa de Estado.

Ante casi 280 mil personas, de acuerdo con cifras del gobierno capitalino, la Mandataria federal lanzó las tradicionales arengas en un Zócalo lleno en donde, en un contexto marcado por la difícil relación con Estados Unidos, resaltó la defensa de la soberanía nacional, la hermandad hacia los migrantes y, como característica de su administración, hizo un énfasis en mujeres históricas.

En punto de las 22:50 horas y portando la banda presidencial, Claudia Sheinbaum recorrió los pasillos de Palacio Nacional, para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), conformada exclusivamente por mujeres.

En ese 215 Aniversario del Grito de la Independencia, la Presidenta retomó una tradición inaugurada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una Guardia de Honor durante el recorrido por la Galería de los Presidentes en este recinto histórico.

Sheinbaum y su esposo Jesús María Tarriba hicieron una guardia en el retrato de Leona Vicario, reconocida en 1823 como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”. Esa fue la primera vez el que el cuadro de una mujer ingresó a la galería principal de Palacio Nacional.

Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando la presidenta Sheinbaum decidió pronunciar el nombre de soltera de Josefa Ortiz Téllez Girón, en vez de referirse a ella como Josefa Ortiz de Domínguez, como tradicionalmente se le mencionaba.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Las arengas de Sheinbaum en su primer Grito de Independencia

En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió las siguientes arengas:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, La Capitana!

¡Viva las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!,

¡Viva México!

Tras el tradicional Grito de Independencia, la mandataria federal observó en compañía de su esposo el espectáculo de pirotecnia.

Mexicanos cantan con la Arrolladora Banda el Limón, previo al Grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

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Con información de Salvador Corona*

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