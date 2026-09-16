Una presunta “broma” a un repartidor generó indignación entre los usuarios de redes sociales al hacerse viral el video de un motociclista que aceptó un viaje por aplicación para realizar una entrega. Sin embargo, el paquete explotó minutos después.

De acuerdo con el usuario bimo_biker, el servicio era de un viaje a pasajero pero al llegar al lugar, el cliente le informó que necesitaba enviar un paquete, así que le entregó una bolsa de regalo y un ramo de flores.

Al asumir que se trataba de un gesto romántico, el trabajador no inspeccionó el contenido del paquete. “No lo revisé bien, solo vi que eran unas cajas y el chico las tapó al colocar las flores encima”, dijo.

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Presunta broma a repartidor desata indignación. Foto: Canva

Repartidor lleva explosivo oculto en bolsa de regalo y estalla antes de ser entregado

Para no dañar la bolsa, el repartidor optó por transportar el regalo en la mano y con el movimiento de viaje, al llegar al destino quiso arreglar un poco la estética del paquete, lo apoyó en el asiento de la moto y segundos después estalló.

Tras el susto y con las manos temblorosas, el hombre recogió los pedazos del contenido del paquete y encontró una caja negra con un cable, el cual presuntamente se trataba de un aparato explosivo “No creía lo que estaba pasando, me puse muy nervioso y no sabía qué hacer”, señaló.

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Al recordar que grabó a la persona que envió el paquete, el repartidor se dispuso a recolectar la evidencia y pedir ayuda a una patrulla cercana. A pesar de que el desenlace no se dio a conocer, el video generó indignación y los usuarios abrieron un intenso debate sobre la seguridad de los repartidores.

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"Debes publicar quien hizo eso, te pudo dejar sin manos"

"Urge seguridad para los repartidores"

"Que bueno que te estuviste"

"No imagino el susto..."

"Al menos quedó grabado"

Son algunos de los cometarios en el video.

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