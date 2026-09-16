La Conferencia del Episcopado Mexicano informó del asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández, quien se desempeñaba como párroco de la Santa Cruz, Huejutla, Hidalgo.

A través de un comunicado, la Iglesia expresó indignación por los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre.

En su mensaje manifestaron solidaridad a la iglesia a la que pertenecía el sacerdote y exigieron a las autoridades realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y asegurar justicia.

"Como Iglesia que peregrina en México, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del P. Román, y pedimos a Dios que conceda fortaleza y consuelo a sus familiares, amigos, feligreses y a cuantos compartieron con él su ministerio y su vida", concluyeron.

Obispado de Huejutla lamenta suceso

Por otro lado, el obispado de Huejutla, de donde era párroco el sacerdote, también pidió que se realicen las debidas diligencias.

Asimismo calificó los hechos como "una situación alarmante de violencia", por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para evitar que "este suceso, ni los demás crímenes que han lastimado nuestra nación queden impunes".

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Para finalizar, el padre pidió no ceder a actor de violencia: "Como Pastor de esta Iglesia particular hago un apremiante llamado a todos los fieles y personas de buena voluntad para que como sociedad construyamos una cultura de paz y de reconciliación buscando la erradicación de la violencia y no perdamos el respeto a la vida de cualquier persona".

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