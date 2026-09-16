La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que la construcción de la Línea 4 del Cablebús, que conectará las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, avanza con el izaje de un poste de concreto sobre la avenida Antonio Delfín Madrigal, en la colonia Ajusco.

En redes sociales, la dependencia detalló que para colocar las columnas que sostendrán la línea, primero es necesario preparar el terreno y construir una cimentación capaz de soportar toda la estructura.

Actualmente, en Delfín Madrigal, se trabaja en la construcción de la base que recibirá los postes. Posteriormente, las estructuras serán montadas por secciones hasta integrar los elementos superiores por donde pasarán el cable y las cabinas del Cablebús.

La dependencia detalló que, para colocar las columnas que sostendrán la línea, primero es necesario preparar el terreno. 16/09/2026. | Foto: Facebook: @Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

“Cada etapa es parte de un proceso preciso que permitirá construir una infraestructura sólida y segura para esta nueva línea de Cablebús, que brindará una nueva alternativa de movilidad a las familias del sur de la ciudad”, publicó la Sobse.

La Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México conectará el Metro Universidad (Coyoacán) con el Pedregal de San Nicolás (Tlalpan) a lo largo de 11.3 kilómetros.

La Línea 4 del Cablebús, Tlalpan-Coyoacán, sigue tomando forma en el sur de la ciudad.



Sobre avenida Antonio Delfín Madrigal, realizamos el izaje de un poste de concreto que formará parte de la estructura de soporte de esta nueva ruta.



¡Son #ObrasQueTransformanLaCapital! pic.twitter.com/LAahiB0o4W — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) September 16, 2026

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