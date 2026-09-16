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El servicio de la Línea 3 del Cablebús opera de manera provisional debido a una revisión en el sistema eléctrico.
En redes sociales, el Cablebús informó que actualmente se ofrece servicio provisional de PARCUR/ Colegio de Arquitectos a Vasco de Quiroga.
En tanto se realizan las labores de revisión, permanece sin servicio el tramo de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR.
“Por revisión de sistema eléctrico, servicio provisional de PARCUR/ Colegio de Arqutectos a Vasco de Quiroga. Sin servicio de Los Pinos /Constituyentes a PARCUR”, publicó.
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