El servicio de la Línea 3 del Cablebús opera de manera provisional debido a una revisión en el sistema eléctrico.

En redes sociales, el Cablebús informó que actualmente se ofrece servicio provisional de PARCUR/ Colegio de Arquitectos a Vasco de Quiroga.

En tanto se realizan las labores de revisión, permanece sin servicio el tramo de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR.

“Por revisión de sistema eléctrico, servicio provisional de PARCUR/ Colegio de Arqutectos a Vasco de Quiroga. Sin servicio de Los Pinos /Constituyentes a PARCUR”, publicó.

#CablebúsInforma



Línea 3



Por revisión de sistema eléctrico, servicio provisional de PARCUR/ Colegio de Arqutectos a Vasco de Quiroga.



Sin servicio de Los Pinos /Constituyentes a PARCUR. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) September 16, 2026

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