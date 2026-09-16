Metrópoli | 16-09-26 | 17:59 | Actualizada | 16-09-26 | 18:01 |

Este , día festivo en México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) concluirá su servicio a las 00:00 horas.

Al tratarse de un , el Metro también permite el ingreso de bicicletas durante todo el horario de servicio de este miércoles, es decir, de las 07:00 a las 00:00 horas.

De acuerdo con la información del Metro, las bicicletas plegables pueden ingresar todos los días y durante todo el horario de servicio.

Para las bicicletas convencionales, el acceso está permitido: de lunes a sábado: a partir de las 22:00 horas; domingos y días festivos: todo el día; Bbcicletas plegables: todos los días, durante todo el horario de servicio.

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