Metrópoli | 16-09-26 | 16:49 | Actualizada | 16-09-26 | 17:20 |

Tras el registrado en una casa de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México confirmó que y uno más logró sobrevivir.

De acuerdo con bomberos, y fue entregado a los dueños del inmueble siniestrado.

Durante los , el siniestro se registró en una vivienda de dicha colonia presuntamente provocado por la quema de pirotecnia realizada por vecinos.

El fuego se registró en un domicilio de la calle 317, entre 310, donde, de acuerdo con los primeros reportes, no había personas al momento del siniestro.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble y trabajaron para controlar y extinguir las llamas que se concentraron principalmente en la planta baja.

El incendio consumió la cocina, sala, comedor y una recámara, además de provocar afectaciones en un cuarto ubicado en el primer nivel.

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Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los animales sobrevivientes y les proporcionaron oxigenoterapia debido a la exposición al humo.

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JACL/cr

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