Como parte del operativo "Conduce Sin Alcohol. Fiestas Patrias 2026" del programa Conduce sin Alcohol, también conocido como alcoholímetro: entre el 11 y el 14 de septiembre, un total de 202 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito", por haber superado el límite permitido de alcohol.

Además, 200 vehículos han sido remitidos a un depósito vehicular, aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

De igual manera, se han realizado 44 mil 652 pruebas AlcoStop, correspondientes al ambiente interior de los vehículos, y 587 pruebas de alcoholimetría, mediante aire espirado.

La SSC comunicó que el operativo especial del alcoholímetro operará las 24 horas del día en las 16 alcaldías, del 11 al 20 de septiembre.

¿Cuál será el menú en el Torito este 15 de septiembre?

En caso de terminar sancionado y llevado al Torito, las autoridades contemplaron un menú para estas fiestas patrias.

Durante el 15 de septiembre, las personas recibirán arroz, además de tostadas de tinga de pollo, pata y chorizo, así como agua de sabor y postre.

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Para el 16 de septiembre, el desayuno será café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

Más tarde, la comida incluirá hamburguesas, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que para la cena se contempla café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, además de postre.

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mahc/LL