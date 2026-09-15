La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó los horarios que tendrán los distintos servicios de transporte público de la Ciudad de México este 16 de septiembre, en el marco de las fiestas patrias.

¿Cómo operará el transporte público de la CDMX el 16 de septiembre?

Metro, Metrobús, RTP

En redes sociales, la dependencia publicó que:

Metro operará de 7:00 a 00:00 horas

operará de 7:00 a 00:00 horas Metrobús tendrá servicio de 5:00 a 00:00 horas

tendrá servicio de 5:00 a 00:00 horas Red de Transporte de Pasajeros (RTP) funcionará de 6:00 a 00:00 horas

Trolebús

En tanto, el Trolebús tendrá horarios diferenciados:

Líneas 1, 10, 11, 13 y 0 operarán de 5:00 a 00:00 horas

operarán de 5:00 a 00:00 horas Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14 , de 6:00 a 23:30 horas

, de 6:00 a 23:30 horas Línea 12, de 5:30 a 23:30 horas

Tren Ligero y Cablebús

Mientras el Tren Ligero brindará servicio de 7:00 a 23:30 horas, mismo horario que tendrá el Cablebús.

Ecobici y biciestacionamientos

El sistema Ecobici operará de 5:00 a 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos permanecerán abiertos de 7:00 a 00:00 horas.

La Semovi también precisó que los Módulos de Control Vehicular no operarán durante el 16 de septiembre, al igual que Ecoparq.

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Añadió que los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de Ecobici permanecerán cerrados, y que la Red de MI permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero.

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LL