Lara, hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española que vino a México en intercambio escolar y que murió tras ser apuñalada este fin de semana, denunció que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En video publicado en sus redes sociales donde relató y condenó las circunstancias en las que murió su hermana, Lara señaló los casos de feminicidio que rodean a la Universidad de Morelos y externó su preocupación frente a un escenario donde se normaliza la violencia a las mujeres y el asesinato de una persona sin ninguna justificación o excusa.

"Cuando mi hermana llegó, que antes de esto no le habían avisado y no sabía nada, resulta que en la universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada habían asesinado a otras dos chicas, y ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos.

Al iniciar relatando cómo sucedieron los hechos, Lara indicó que un sujeto apuñaló en reiteradas ocasiones a su hermana por robarle su celular: "ella no hizo nada, simplemente salió corriendo, buscó ayuda y el tío fue a rematarla", mientras que el agresor continúa impune "por ahí en algún sitio de México, viviendo la vida y con un móvil nuevo".

"¿Qué pasa en México? O sea, la gente que vivís ahí, porque esto no es que digas tú esto ha pasado esta vez, es algo raro', no, es que ahí está pasando cada día y la gente lo tiene super normalizado y nadie hace nada.

"La gente que está viviendo allí, que estuvierais en ese sitio, ¿por qué nadie hace nada? Es que es que de verdad tenemos que normalizar que esto sea algo común, que haga la gente así, que tú vayas por la calle y de repente te puedan clavar un cuchillo", dijo.

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"De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesinen a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada", condenó la joven.

"Si vas a México estás jugando la vida", dice Lara Tacoronte

Además, Lara Tacoronte arremetió contra los organizadores del programa de movilidad académica por enviar a los estudiantes a zonas sin garantías mínimas de seguridad.

Al aclarar que la UAEM fue asignada por las autoridades escolares y no por decisión de su hermana, Lara cuestionó la asignación del destino preguntando: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio, a una persona, a una mujer, a un sitio donde hace nada, una semana han matado a dos chicas más?".

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"Mi hermana no es que dijeras tú 'quería irse a México' y a esta zona en concreto, ella solicitó el intercambio y allá les asignaron ese sitio", expresó.

La joven también arremetió contra la seguridad en México y contra los organizadores de los intercambios escolares quienes, reiteró, no pusieron al tanto a su hermana de los casos de feminicidio que se cometieron meses antes en la UAEM.

"No hace falta tener más de dos dedos de frente, todo mundo sabe que si vas a México te estás jugando la vida y aún así mi hermana quiso ir porque todo mundo le aseguró 'lo tienes todo pagado, lo tienes todo cubierto, además ahí nunca ha pasado nada a la gente que ha ido'".

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"A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie", acusa hermana de Claudia Tacoronte

Sobre la comunicación entre autoridades mexicanas con la familia de Claudia, Lara expresó que ninguna autoridad mexicana ha brindado acompañamiento:

"A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie y a mí tampoco me ha hablado nadie, así que dejáis de decir que estamos en contacto o llamando a la familia, porque es mentira. Sí que han llamado para asuntos legales y cosas de papeleo, pero eso de que estamos apoyando a la familia es mentira", aseguró Lara.

Al finalizar su video, Lara recordó a su hermana como "una persona que vivía todo con mucha intensidad", y lamentó que al arrebatarle la vida le arrebatando los sueños, los recuerdos y el futuro, también dijo que "nadie te prepara para esto [...] vivimos en una sociedad enferma llena de gente que es inhumana".

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Con visible consternación, Lara exigió que investiguen bien el caso y capturen al culpable de la muerte de Claudia Tacoronte.

¿Qué pasó con Claudia Tacoronte, universitaria española asesinada en Morelos?

Este domingo se reportó el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), originaria de Salamanca, España, como consecuencia de un supuesto asalto en Morelos.

El suceso tuvo lugar la noche del 12 de septiembre, en el municipio de Cuautla, lugar donde la joven de 21 años residía desde hace un mes, cuando llegó a tierras mexicanas como parte de un programa de movilidad académica de su carrera.

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Tacoronte Aguilera estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR) en España. El ataque se habría suscitado en las inmediaciones de la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se llevaría a cabo en la Casa de Cultura de Cuautla, bajo la organización del Instituto Tlahuilli.

Alumnos y directivos de la UAEM se pronuncian por el feminicidio de la alumna Claudia Tacoronte, proveniente de España. Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL

De acuerdo con Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, tras recibir el aviso de la Casa de Cultura local, se activaron los protocolos correspondientes y se mantienen todas las líneas de investigación necesarias.

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