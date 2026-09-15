Metrópoli | 15-09-26 | 10:35 | Actualizada | 15-09-26 | 10:57 |

Este martes, la () implementará un operativo para salvaguardar la integridad de los asistentes al

La SSC informó que se establecerán tres cinturones de seguridad en inmediaciones del Zócalo para el resguardo del sitio y el control ordenado del flujo de asistentes.

SSC implementa operativo para resguardar Zócalo este 15 de septiembre. Foto. SSC de la CDMX
SSC implementa operativo para resguardar Zócalo este 15 de septiembre. Foto. SSC de la CDMX

El primer cinturón será de seguridad a una cuadra alrededor de la plancha, el área principal; el segundo será de apoyo en una zona de acceso controlado y el tercero de circulación peatonal, este último delimitado al norte en República de Venezuela, al oriente en Anillo de Circunvalación, al sur en José María Izazaga y al poniente en el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Las alternativas viales al evento son:

  • Al poniente, Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 1 Poniente
  • Al oriente, avenida Anillo de Circunvalación
  • Al sur, Fray Servando Teresa de Mier
  • Y al norte, el Eje 1 Norte López Rayón
SSC implementa operativo para resguardar Zócalo este 15 de septiembre. Foto: Especial
SSC implementa operativo para resguardar Zócalo este 15 de septiembre. Foto: Especial

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mahc/LL

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