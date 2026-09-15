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Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) implementará un operativo para salvaguardar la integridad de los asistentes al Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.
La SSC informó que se establecerán tres cinturones de seguridad en inmediaciones del Zócalo para el resguardo del sitio y el control ordenado del flujo de asistentes.
El primer cinturón será de seguridad a una cuadra alrededor de la plancha, el área principal; el segundo será de apoyo en una zona de acceso controlado y el tercero de circulación peatonal, este último delimitado al norte en República de Venezuela, al oriente en Anillo de Circunvalación, al sur en José María Izazaga y al poniente en el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Las alternativas viales al evento son:
- Al poniente, Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 1 Poniente
- Al oriente, avenida Anillo de Circunvalación
- Al sur, Fray Servando Teresa de Mier
- Y al norte, el Eje 1 Norte López Rayón
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mahc/LL
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