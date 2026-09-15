Monterrey. – El Gobierno de Nuevo León dio marcha atrás al Pase Turístico para vehículos con placas de otros estados, por lo que el trámite no será aplicado a partir del 21 de octubre, como se había previsto.

El gobernador Samuel García anunció la decisión después de los cuestionamientos que generó la medida entre alcaldes metropolitanos y diputados locales, quienes plantearon modificar nuevamente la Ley de Movilidad para eliminar el mecanismo.

El permiso fue aprobado por el Congreso estatal el pasado 21 de abril y posteriormente se publicaron los lineamientos para establecer su operación. La propuesta contemplaba un registro para automovilistas con vehículos emplacados fuera de Nuevo León que circularan temporalmente por la entidad.

García señaló que serán derogados los lineamientos publicados este mes y sostuvo que el esquema no corresponde con la estrategia que busca implementar su administración.

El mandatario también indicó que el Estado buscará incentivar la regularización de los automóviles con placas foráneas cuyos propietarios viven en Nuevo León.

La propuesta contemplaba un registro para automovilistas con vehículos emplacados fuera de Nuevo León que circularan temporalmente por la entidad. Foto: Archivo

La cancelación ocurre mientras alcaldes de Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Santiago, San Pedro, García, Apodaca, Ciénega de Flores, Allende y Montemorelos preparan una iniciativa para eliminar el trámite.

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Los ediles argumentaron que existen problemas de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, además de reclamos por recursos que, aseguran, el Instituto de Control Vehicular debe entregar a los ayuntamientos.

En el Congreso también se propuso sustituir el permiso por convenios con Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí para compartir información vehicular.

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afcl/LL