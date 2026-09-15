Si estás buscando unos audífonos inalámbricos para escuchar música, hacer ejercicio o atender llamadas sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que puede interesarte.

Los Soundcore C50i by Anker tienen actualmente un descuento que permite encontrarlos a más de la mitad de su precio original, convirtiéndolos en una alternativa atractiva para quienes quieren renovar sus accesorios tecnológicos y cuidar su bolsillo.

Estos audífonos destacan por su particular diseño open-ear con clip, que se coloca alrededor de la oreja sin introducir completamente los auriculares en el canal auditivo. A esto se suman características como sus controladores de 12 milímetros, tecnología para mejorar la claridad de las llamadas, hasta 28 horas de reproducción y resistencia al agua y polvo con certificación IP55.

¿Por qué valen la pena comprar los Soundcore by Anker C50i?

Una de las principales características de los C50i es su diseño de tipo abierto. A diferencia de los audífonos tradicionales que se introducen dentro del oído, este modelo utiliza un sistema de sujeción tipo clip pensado para permanecer colocado mientras realizas diferentes actividades.

Esto puede resultar especialmente práctico para quienes buscan escuchar música o podcasts durante una caminata, mientras trabajan o durante sus sesiones de ejercicio. Además, su diseño permite mantener una mayor percepción del entorno mientras utilizas los audífonos.

La propuesta resulta interesante para quienes no se sienten cómodos utilizando modelos in-ear durante varias horas y prefieren una alternativa diferente.

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Audio con controladores de 12 mm

Los Soundcore C50i incorporan controladores de 12 mm, diseñados para proporcionar un sonido con bajos potentes. De esta manera, puedes utilizarlos para escuchar distintos géneros musicales, podcasts, videos y otros contenidos desde tu smartphone u otros dispositivos compatibles.

Además, cuentan con audio Hi-Res, una característica que busca ofrecer una reproducción de sonido con mayor detalle para quienes disfrutan prestar atención a la calidad del audio.

Hasta 28 horas de reproducción

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. Los C50i ofrecen hasta 28 horas de reproducción, por lo que pueden acompañarte durante buena parte del día sin tener que estar pendientes constantemente de recargarlos.

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Esta característica resulta especialmente conveniente para quienes utilizan sus audífonos durante los trayectos, en la oficina, al estudiar o mientras realizan actividades físicas.

Llamadas más claras con inteligencia artificial

Los audífonos también están pensados para realizar llamadas. Incorporan tecnología de reducción de ruido mediante inteligencia artificial, que ayuda a mejorar la claridad de la voz durante las conversaciones.

Así, además de utilizarlos para escuchar música, puedes recurrir a ellos para llamadas telefónicas o videollamadas sin tener que cambiar constantemente de dispositivo.