Washington. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, nombrado por el presidente Donald Trump, descartó investigar los pagos de un oligarca ruso para la boda del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., celebrada en Bahamas.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Blanche subrayó que el pago fue "un regalo" y que la cuestión ya ha sido zanjada por sus protagonistas, aunque la oposición demócrata ha comenzado a investigar el asunto en el Congreso.

"El presidente no sabe quién es esta persona. Creo que otros miembros de la familia no saben quién es esta persona. El hijo del presidente ha dicho que es un amigo muy cercano y que aceptó el regalo el fin de semana de su boda", expresó.

Según reveló el lunes el portal de investigación ProPublica, el oligarca ruso Umar Kremlev, cercano al presidente Vladimir Putin, pagó parte de los festejos de la boda de Donald Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrada en Bahamas el pasado mayo, algo que ha confirmado el propio hijo del presidente, quien aseguró que Kremlev es un amigo cercano.

"Cuando me preguntas si lo estoy investigando, mi pregunta es: ¿investigar el qué? Dices que esta persona es un amigo de Putin y no sé ni si esto es cierto. Es entretenido hablar de este tema, pero creo que las personas involucradas en el asunto ya se han pronunciado", agregó el fiscal.

Según ProPublica, el empresario ruso costeó el alquiler de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción de la boda y donde se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales.

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Trump, que no asistió a la boda debido a compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un cambio en la política estadounidense que pasa por el enfriamiento de la relación con Ucrania y un acercamiento a Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada en 2022.

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

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