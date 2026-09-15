El acto que da inicio a la conmemoración de la Independencia de México cuenta con elementos históricos que se han transformado con el paso del tiempo.

De acuerdo con investigaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la arenga original emitida por Miguel Hidalgo y Costilla dista de la versión contemporánea.

Según el investigador Alfredo Ávila Rueda, las primeras declaraciones recabadas señalan que el cura se dirigió a la población en el atrio de la parroquia de Dolores para alertar sobre la conquista francesa en España, anunciar el fin de la opresión y prometer un pago diario a quienes se sumaran al movimiento armado (un peso a caballo y medio peso a pie).

(FOTO: Archivo/EL UNIVERSAL)

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Mitos nacionales y la construcción de la identidad patriótica

El académico explica que la inclusión de proclamas religiosas y de héroes patrios ocurrió de manera gradual durante el recorrido militar. Al llegar al santuario de Atotonilco se incorporó el vitoreo a la Virgen de Guadalupe, y posteriormente en San Miguel se añadió a San Miguel Arcángel.

Las evidencias documentales confirman la ausencia del clamor por México en ese momento inicial, debido a que la región de Guanajuato no concebía la totalidad del territorio bajo esa identidad nacional. La estructura actual de las fiestas patrias, caracterizada por la supresión del discurso cívico formal y la consolidación exclusiva de las vivas, se consolidó tras el periodo de la Revolución mexicana con la inclusión progresiva de figuras como José María Morelos, Vicente Guerrero y Francisco I. Madero.

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La historiografía universitaria precisa las dinámicas políticas y sociales que fijaron el ritual patrio en la memoria colectiva. Registros institucionales señalan que el traslado de la campana original de Dolores a la Ciudad de México fue gestionado por Porfirio Díaz, mientras que la práctica de iniciar los festejos la noche del 15 de septiembre responde a la tradición hispana de las verbenas de la víspera, documentada en el país desde 1824.

De igualforma, en relación con el personaje conocido como el Pípila, la investigación académica indica la ausencia de testimonios directos sobre la hazaña individual de la losa de piedra; dicha narrativa fue difundida por Carlos María de Bustamante una década después de los hechos, influenciada por relatos de la Revolución francesa.

No obstante, se registra la participación activa de los mineros de la región contra las élites acuarteladas en la Alhóndiga de Granaditas.

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"Retablo de la Independencia” de Juan O’ Gorman, donde aparecen Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra y Mariana Rodríguez del Toro. Museo de Historia.

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Respecto a la denominación de los próceres, el análisis del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM señala que la categoría de Padre de la Patria constituye una construcción social posterior. Si bien Agustín de Iturbide consumó la Independencia, su trayectoria militar y política presentó controversias, del mismo modo que las acciones emprendidas por Miguel Hidalgo durante la insurrección.

La institución concluye que los rituales patrióticos operan como mecanismos pedagógicos destinados a fortalecer la identidad nacional y reafirmar la cohesión social en la historia contemporánea.

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