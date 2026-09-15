Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están en una dulce espera con la llegada de María, su hija, la pareja anunció la noticia el 22 de julio y en distintas entrevistas han confesado lo ilusionados que están por la llegada de este segundo bebé, después del nacimiento de León el 3 de agosto de 2023.

Y aunque el cantante ha sido muy cauteloso con lo que comparte en redes sobre su vida familiar, la exconductora de "Venga la Alegría" sí ha platicado detalles de este segundo embarazo, incluso ha posado presumiendo su pancita.

Hace unas horas lo hizo con un conjunto color rosa mexicano, el cual remarca a la perfección lo grande que está su pancita; Cynthia aparece con una enorme sonrisa y acariciando su vientre.

Cynthia Rodríguez presume su embarazo con un atuendo en rosa mexicano. Instagram cynoficial

Los elogios de los fans no se hicieron esperar, Cynthia y Carlos se han convertido en una de las parejas más queridas a pesar de que mantuvieron casi en secreto su relación.

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Cynthia Rodríguez presume su embarazo con un atuendo en rosa mexicano. Instagram cynoficial

El mensaje más especial fue el de Carlos Rivera, quien escribió:

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"Preciosas mías", junto a un par de emoticones con ojos enamorados.

Cynthia Rodríguez presume su embarazo con un atuendo en rosa mexicano. Instagram cynoficial

Después de varios años de noviazgo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en junio de 2022, en una ceremonia íntima que mantuvieron en privado; la pareja había hablado en distintas ocasiones de su deseo de formar una familia y están a pocos meses de recibir a María, su segundo bebé.

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