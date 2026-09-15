La gastronomía francesa vuelve a tomar las mesas de la capital con una propuesta pensada para los amantes de la cocina de bistró clásica, pero con ejecuciones de alta escuela.

Del 15 de septiembre al 31 de octubre, Le Bistro Palacio abre sus puertas a un menú especial de temporada diseñado por el reconocido chef Sylvain Desbois, actual chef corporativo de Grupo Brisas.

Desbois, quien cuenta con una sólida trayectoria al frente de cocinas prestigiosas como The St. Regis y NIZUC Resort & Spa (reconocido como Hotel Gastronómico del Año 2026 por la Guía México Gastronómico), traslada su herencia gala a una experiencia accesible y reconfortante.

Si estás buscando restaurantes en Polanco o la Roma para disfrutar de comida francesa en CDMX, te compartimos todos los detalles de esta colaboración.

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La Salade de l’été con burrata y el Croque Monsieur Truffe forman parte de las entradas exclusivas del menú de temporada. Fotos: Cortesía Le Bistro Palacio.

¿Qué platillos incluye el menú de temporada de Sylvain Desbois?

La propuesta gastronómica consta de cuatro tiempos diseñados bajo el concepto de bistronomía: recetas tradicionales elevadas con ingredientes premium y técnicas impecables.

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Salade de l’été (Entrada) : Una combinación fresca y armónica que reinterpreta el clásico melón con jamón. Se compone de burrata cremosa, jitomates cherry y jamón serrano, todo realzado por un pesto de pistache y un refrescante sorbete de melón Cantaloupe.

: Una combinación fresca y armónica que reinterpreta el clásico melón con jamón. Se compone de burrata cremosa, jitomates cherry y jamón serrano, todo realzado por un pesto de pistache y un refrescante sorbete de melón Cantaloupe. Croque Monsieur Truffe (Plato fuerte/entremés) : Una versión más sofisticada del emblemático sandwich parisino. Elaborado con pan de masa madre artesanal, jamón de pierna seleccionado, queso Comté fundido y la sofisticación de la trufa negra, acompañado de una ensalada fresca.

: Una versión más sofisticada del emblemático sandwich parisino. Elaborado con pan de masa madre artesanal, jamón de pierna seleccionado, queso Comté fundido y la sofisticación de la trufa negra, acompañado de una ensalada fresca. Saumon Beurre Blanc (Plato fuerte) : Filete de salmón sellado al punto, bañado en una de las salsas madre más celebres de la gastronomía francesa: la beurre blanc. Se sirve acompañado de hueva de salmón y espinacas baby.

: Filete de salmón sellado al punto, bañado en una de las salsas madre más celebres de la gastronomía francesa: la beurre blanc. Se sirve acompañado de hueva de salmón y espinacas baby. Fraise Melba (Postre): Un homenaje retro a las clásicas copas de helado que forman parte de la tradición de los bistrós y restaurantes franceses de los años 70’s y 80’s. Combina helado de vainilla con coulis de fresas, una sutil crema inglesa, fresas naturales y una delicada corona de crema montada.

Para potenciar los sabores del menú, la casa recomienda la etiqueta blanca Château de Parenchére (Bordeaux AOC, Francia).

El chef corporativo Sylvain Desbois presenta su propuesta de temporada en Le Bistro Palacio, incluyendo el postre clásico Fraise Melba. Fotos: Cortesía Le Bistro Palacio.

Fechas, horarios y sucursales participantes

El menú colaborativo entre el chef Sylvain Desbois y Le Bistro Palacio estará disponible únicamente del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2026 en las tres sucursales de la zona metropolitana:

SUCURSAL DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN Le Bistro Palacio Durango Durango 230, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX. 08:00 a 22:00 hrs. Le Bistro Palacio Polanco Av. Moliere 222, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, 11570, CDMX. 08:00 a 22:00 hrs. Le Bistro Palacio Satélite Blvd. Manuel Ávila Camacho 1900, San Lucas Tepetlacalco, 54080, Tlalnepantla, EDOMEX. 08:00 a 22:00 hrs.

Si quieres disfrutar de una escapada culinaria con sello francés, este menú de temporada es una oportunidad ideal para probar en la sazón de uno de los chefs más destacados del panorama hotelero y gastronómico actual.

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