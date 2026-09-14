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Si tienes antojo de un buen plato de pozole, pero no sabes por dónde empezar a buscar, las opiniones de otros comensales en Google pueden ser tu mejor guía.
Hoy te presentamos los restaurantes y establecimientos mejor evaluados para que te lances a conocer su menú y compruebes por ti mismo qué tan delicioso es comer en ellos.
7 lugares para comer pozole en CDMX
Pozolería Diecinueve
Aquí puedes encontrar los tres tipos de pozole: blanco, rojo y verde, servidos con pollo, surtida y hasta champiñones; también tienes la opción de pedirlo mixto.
Su menú añade tostadas de res, de pollo, deshebrada, combinadas y de camarón. Y para el postre, contempla jericalla, flan napolitano o pay de queso.
Para beber, ofrece agua de frutas, café, té, refrescos, cervezas y micheladas.
- Dirección: calle Daniel Delgadillo 23 B, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11360, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 13:00 a 19:00 horas. No abre días feriados.
- Precio por persona: de $100.00 a $200.00, de acuerdo con Google.
- Calificación: 4.6/5.0 estrellas.
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El Pozole de Moctezuma
Además de los pozoles clásicos, este restaurante tiene una preparación que incluye camarón, disponible únicamente el último viernes de cada mes y durante Semana Santa.
Adicional, cuenta con un menú de tostadas y tacos de chorizo, sesos, frijoles y lengua. Mientras que para beber, ofrece agua de sabor, refrescos, café o tragos con brandy, vodka, whisky, anís, carajillo y cerveza.
- Dirección: calle Moctezuma 12, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 14:00 a 19:00 horas. Domingos no abre.
- Precio por persona: de $200.00 a $300.00, según Google.
- Calificación: 4.5/5.0 estrellas.
La Casa de Toño en Zona Rosa
Si te gusta salir de lo tradicional, aquí encontrarás pozole con flor de calabaza.
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En el desayuno, sirve un menú con huevos con jamón, a la mexicana o divorciados, además de molletes, chilaquiles rojos y verdes, que puedes pedir con huevo o con bistec.
De igual manera, permite disfrutar quesadillas sencillas, de bistec con quesillo, chicharrón, picadillo, carne, pollo, hongos, flor de calabaza, cochinita, panza, papa o tinga de res.
- Dirección: calle Londres 144, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
- Horario: abierto las 24 horas.
- Precio por persona: de $100.00 a $200.00, de acuerdo con Google.
- Calificación: 4.5/5.0 estrellas.
Casa Licha Pozole
Además de su pozole, que se sirve en cazuelas chicas o grandes, también ofrece barbacoa de pollo, mole rojo y verde, mixiote, pata en salpicón, tacos dorados o ahogados, enchiladas verdes y de mole, y chalupas.
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Para cerrar con algo dulce, sirve flan napolitano, pay de elote y gelatina de cajeta, fresa, pistache o vainilla, así como pan de Chilapa o semitas rellenas de piloncillo.
En cuanto a las bebidas, ofrece refrescos, café en distintas preparaciones, jugo de naranja, agua de horchata o jamaica, agua mineral preparada y chilate de cacao, una bebida fría tradicional de Guerrero.
- Dirección: calle Sur 69-A 513, colonia Justo Sierra, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09460, Ciudad de México.
- Horario: sábados de 9:00 a 21:00 horas; y domingos hasta las 19:00 horas.
- Precio por persona: de $200.00 a $300.00.
- Calificación: 4.4/5.0 estrellas.
Casa Tixtla
Aquí sólo se sirve pozole blanco y verde, el cual te recomendamos acompañar con chalupitas, tostadas de tinga o pata, tacos dorados, además de manitas de cerdo a la vinagreta.
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Para beber, puedes elegir entre una limonada con menta o un refresco preparado.
Y si vas con niños, cuenta con un menú de pozole infantil u opciones como nuggets, consomé de pollo y quesadillas de harina.
- Dirección: calle Juan E. Hernández y Davalos 36, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06880, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 10:30 a 20:00 horas.
- Precio por persona: de $100.00 a $200.00.
- Calificación: 4.4/ 5.0 estrellas.
Los Tolucos
Con opciones de pozole verde y blanco en tamaño grande, permite disfrutar la mezcla de los granos de maíz y una proteína a elegir (como maciza, surtido o pollo).
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Si te quedas con apetito, su carta incluye tacos surtidos de carnitas, pollo, trompa, maciza, cachete, buche, chamorro o nana.
Y para el postre está el choux, de origen francés y preparado con masa ligera, relleno de crema pastelera con un toque de vainilla y cubierto con azúcar glass. O bien, prueba su flan y merengue.
- Dirección: calle Juan E. Hernández y Davalos 40, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06880, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
- Precio por persona: de $200.00 a $300.00.
- Calificación: 4.3/ 5.0 estrellas.
Pozolería Flor de Maíz
Finalmente, este establecimiento ofrece el pozole en diferentes versiones y tamaños para que vayas a disfrutar con toda la familia.
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Otros platillos para probar son la pancita, consomé de pollo, arrachera, carne asada, costilla, pechuga asada, milanesa de pollo, alambre con queso, alambre de arrachera con queso, chilaquiles, tostadas y chalupas.
- Dirección: calle Campesinos 292, colonia Progreso del Sur, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09810, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas; domingos de 09:30 a 22:00 horas.
- Precio por persona: de $100.00 a $200.00.
- Calificación: 4.3/5.00.
Si estas fiestas patrias se te antoja un pozole, ahora sabes que en la CDMX existen diversas opciones de restaurantes. Sólo te queda ir al que más despierte tu apetito.
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