Lavar los trastes es una de las tareas domésticas cotidianas, pero hay días en los que una olla, sartén o cazuela parece necesitar más que una simple pasada de esponja.

Porque entre restos de comida, manchas y suciedad que parece resistirse, encontrar una manera efectiva de quitarlos puede ser todo un reto.

La buena noticia es que el bicarbonato de sodio simplifica este paso.

Combinar jabón de trastes con bicarbonato de sodio es un truco efectivo contra la grasa. Foto: Freepik

Leer también 3 cocteles fáciles con brandy para preparar en casa

¿Qué pasa si lavas los trastes con bicarbonato de sodio?

De acuerdo con el sitio especializado Sciencing, el bicarbonato de sodio está compuesto por un átomo de carbono, uno de hidrógeno, uno de sodio y tres de oxígeno, lo que le da la capacidad para comportarse como una base débil y reaccionar tanto con sustancias ácidas como alcalinas.

Debido a esas características, puede modificar el pH de ciertos compuestos presentes en los alimentos, por ejemplo, el pescado en mal estado, el mal olor de la leche agria y la grasa.

[Publicidad]

El bicarbonato de sodio cuenta con propiedades abrasivas; según el blog Casa Limpia, para eliminar la grasa basta con esparcir una pequeña cantidad de este polvo sobre la olla, cazuela o sartén y frotar suavemente hasta remover los residuos.

No uses esponjas que puedan dañar tus trastes; en su lugar, usa bicarbonato para quitar la grasa. Foto: Freepik

¿Cómo lavar los trastes con jabón y bicarbonato de sodio?

Además del detergente que utilizas todos los días, incorpora bicarbonato de sodio para facilitar la limpieza de tus trastes. Lo mejor de todo es que previene que tomen olores desagradables:

Materiales

[Publicidad]

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Detergente para lavar trastes

Procedimientos

En un recipiente, pon un chorro de jabón para trastes líquido

Después, añade dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Mezcla ambos ingredientes hasta incorporarlos

Posteriormente, utiliza la preparación para lavar tus sartenes, cazuelas y ollas

No frotes con esponjas, porque podrías dañar tus utensilios

Por último, enjuaga y deja secar al aire libre o seca con una toalla que no desprenda residuos

La próxima vez que cocines y tus trastes queden con grasa pegada o restos difíciles de quitar, usa la mezcla efectiva de bicarbonato de sodio y jabón.

Leer también Día de la Torta Ahogada: ¿dónde comer las mejores en Guadalajara?

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters