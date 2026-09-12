El pozole es uno de los platillos que se disfruta antes, durante y después de las fiestas patrias. Además, gracias a su variedad de ingredientes, puedes prepararlo en versiones como el blanco.

Si te tocó llevarlo a la cena del 15 de septiembre o simplemente quieres cocinarlo para tu familia, Abue Angie, en colaboración con la Revista del Consumidor de Profeco, ha compartido su receta secreta para lograr un resultado excepcional.

¿Cómo hacer pozole blanco con la receta de Abue Angie?

De acuerdo con Larousse Cocina, el pozole blanco es un platillo típico de los estados del centro del país, aunque tradicionalmente también se disfruta en Guerrero, Nayarit o Sinaloa.

Otras versiones como el pozole rojo provienen de Jalisco y Michoacán; mientras que el verde es más popular en Guerrero y se distingue por su mezcla de chiles, tomates y pepitas de calabaza.

En particular, el pozole blanco integra granos de maíz cacahuazintle tierno y carne de cerdo o pollo, acompañado con limón, rábanos, lechuga y cebolla.

¿Se te antoja? Abue Angie tiene la receta más sencilla para cocinarlo, así que ve tomando nota:

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Ingredientes

1 kg de maíz pozolero precocido

1 kg de carne de puerco

1 kg de retazo de pollo

4 cubos de consomé de pollo

2 cebollas

1 cabeza de ajo

Hojas de laurel

Orégano

Col picada

Rábanos en rodajas

Cebolla picada

Limones

Sal

Tostadas

Esta preparación lleva pollo y carne de puerco, los cuales le aportan más sabor al pozole. Foto: Wikimedia Commons

Procedimientos

Licúa un trozo de cebolla, cinco dientes de ajo y un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea.

En una olla, coloca el maíz pozolero y añade el consomé de pollo, las hojas de laurel y sal al gusto.

En otra olla, cuece el pollo con tres dientes de ajo, un trozo de cebolla, tres hojas de laurel y sal durante aproximadamente una hora.

Aparte, cuece la carne de puerco con 3 dientes de ajo, un trozo de cebolla, 3 hojas de laurel y sal por una hora o hasta que estén suaves.

En otra olla, pon al fuego el caldo de puerco con el caldo de pollo y agrega la carne en trozos. Deja cocinar durante 10 minutos más para integrar los sabores.

Terminado ese tiempo, sirve el pozole y acompaña con col, rábanos, cebolla, orégano, limón y tostadas.

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¿Cómo hacer salsa roja para acompañar tu pozole blanco?

Abue Angie también recomienda hacer esta salsa roja para acompañar el pozole blanco, combinación sencilla pero llena de mucho sabor.:

Ingredientes

12 chiles de árbol no picantes

6 chiles de árbol picantes

3 cucharadas de vinagre de manzana

2 jitomates

2 dientes de ajo

Sal

Orégano

Procedimientos

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Limpia los chiles y los jitomates. Cuéceselos agua suficiente.

Coloca los chiles y los jitomates en la licuadora junto con los ajos, una pizca de orégano, el vinagre de manzana y sal al gusto.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Sirve la salsa en un recipiente y combínala con tu pozole o en tostadas.

Con esta sencilla receta, solo te queda poner manos a la obra y disfrutar un buen plato de pozole blanco en las fiestas patrias.

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